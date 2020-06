El testimonio de dos salmantinos con parálisis cerebral que han superado la COVID-19

En esta pandemia también hay que hablar de “milagros”. Las residencias de Aspace son uno de esos ejemplos, donde tanto aquellos usuarios, todos de alto riesgo por su parálisis cerebral, pluridiscapacidades, limitaciones y patologías asociadas, como algunos profesionales que resultaron contagiados ya pueden decir felizmente que han superado el coronavirus sin lamentar víctima alguna. Entre los residentes que hoy sonríen y se sienten afortunados se encuentran Pedro Borreguero y Luis Funcia.

Por su tetraplejia espástica, Pedro tiene un pulmón más grande que el otro, y la COVID le afectó no sólo con fiebre los primeros días sino también con problemas respiratorios que solventó con oxígeno durante un tiempo. El 26 de marzo cuando llegó al Hospital y le hicieron las pruebas ya le confirmaron que era positivo en coronavirus aunque la afección era “leve”. Él pasó directamente a la zona de recuperación de la residencia, aislado pero con los cuidados y atenciones que él necesitaba. “Con las dificultades respiratorias me asusté un poco. Yo soy de darle a todo muchas vueltas a la cabeza, por eso cuando me facilitaron un ordenador fue muy importante para recuperar el ánimo y hacer cosas”, relata Pedro a este periódico, ya totalmente recuperado, a través de una videollamada.

La lectura sobre temas de historia, la poesía de Miguel Hernández y los mensajes con sus familiares le han ayudado a sobrellevar el aislamiento, confiesa Pedro, que lleva “con resignación” no poder a su familia. “Mi madre tiene 84 años y es de riesgo por su edad y mis hermanos viven fuera. Estamos muy unidos y nos veíamos cada dos meses y esperamos que vuelva a ser pronto, que nos abracemos y besemos”, agrega Pedro, que ya le ha grabado un vídeo de felicitación a su hermana que cumple años el viernes. “He tenido el apoyo de todos los profesionales aquí en la residencia. Además, ha habido trabajadores que han estado en la UCI por la COVID y yo me siento afortunado. Todavía seguimos con medidas para evitar cualquier brote”, agrega.