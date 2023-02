El sector donde no hay paro, pero “toca trabajar de noche”

Tres generaciones de panaderos han pasado hasta que una de los suyos, Cristina González, se ha convertido en la nueva presidenta de la Asociación Salmantina de Panaderos. Habla con entusiasmo de su profesión y reclama ayudas.

¿Cuál es la situación actual del sector?

—La situación es muy complicada. Han subido mucho los costes de producción y la materia prima está por las nubes y el precio del pan no ha subido tanto como debería haberlo hecho. Al final no se lo hemos repercutido al cliente.

¿Cuánto se han incrementado esos costes?

—La harina ha subido alrededor de un 50 o un 60 por ciento a lo largo de los últimos meses, la electricidad la hemos estado pagando hasta cuatro veces más, el gasóleo se ha disparado... Al final de todo esto dependemos los panaderos y como puedes entender estamos asfixiados.

¿Cómo se puede revertir esta situación?

—Es muy complicado porque no tenemos ayudas. Han concedido ayudas a los transportistas y creo que los panaderos las necesitamos porque tenemos que transportar el pan y muchos hornos que funcionan con gasóleo.

Con este panorama que pinta, ¿quién va a querer seguir con el negocio familiar?

—Pues nadie, o casi nadie. Es una profesión que no tiene paro. No encontramos panaderos porque es un trabajo duro que mucha gente no lo quiere. Se están cerrando negocios y los hijos no quieren seguir con la labor.

Escuchándola parece que no hay rentabilidad...

—Es una profesión en la que hay que trabajar los fines de semana, de madrugada, pasar noches en el horno y eso hecha para atrás a mucha gente que se lo plantea. No es atractivo.

¿Qué ha supuesto la retirada del IVA al pan?

—No ha cambiado absolutamente en nada, lo único que han conseguido es complicarnos aún más la vida para que el consumidor apenas ahorre un euro al mes.

El precio del pan sigue subiendo.

—El año pasado hubo que subirlo, como es lógico, y a principios de año ha habido que hacerlo otra vez, pero en menor medida de la que deberíamos haberlo hecho. Hemos tenido unos años en los que no hemos subido el producto porque había mucha competencia, pero nos hemos dado cuenta de que no lo podemos regalar.

Dicen que el pan engorda, ¿se consume menos?

—(Risas). Yo no creo que engorde tanto. Tampoco creo que haya menos consumo, tuvimos una época en la que había mucho pan precocido entonces al haber menos panaderos, lo que ha pasado es que los que quedamos podemos sobrevivir.

¿Cuánto pan se consume en su casa?

—En mi casa se consume mucho pan, no comemos nunca sin pan. Ahora mismo estamos mi marido y yo solos y caen una barra y un colón diarios.

¿Cómo les afecta el pan precocido que se puso tan de moda?

—Afectó mucho durante unos años. Hubo un boom, pero ahora el cliente se ha dado cuenta de que el pan artesano no tiene comparación, es mucho mejor.