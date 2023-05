El salmantino Alejandro Sánchez, medalla de plata en la Olimpiada de Física

Alejandro Sánchez, estudiante de segundo de Bachillerato en el IES Lucía de Medrano de Salamanca se ha alzado con la medalla de plata en la XXXIV Olimpiada Española de Física celebrada en el Campus Terra de Lugo. Previamente, consiguió el segundo puesto en la fase de la Universidad de Salamanca.

El salmantino se preparó para la competición dos semanas antes con un profesor de la Facultad de Física. “No me esperaba tal logro porque no me lo preparé intensamente, ha sido todo un honor para mi familia y mi instituto”, expresa. La Olimpiada Española de Física se dividió en una prueba experimental de tres horas y otra teórica de cuatro horas para resolver tres problemas. “Yo solo conseguí realizar uno y medio porque eran muy complicados, por eso no pensaba ganar. Los premios han sido la medalla, el diploma, libros de física y la matrícula del primer año de carrera, aunque sin duda lo mejor es la experiencia”, dice.

Por otro lado, la Consejería de Educación acogió este miércoles la fase autonómica de las Olimpiadas entreREDes. 144 alumnos de 51 centros provinciales, acompañados por 36 docentes, compitieron para alzarse ganadores en cuatro categorías: 1º, 2°, 3° y 4° de ESO, entre ellos los equipos del IES Lucía de Medrano (1º ESO).