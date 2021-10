El reto para los Reyes Magos: menos juguetes y más caros

Los problema llegarán de oriente esta campaña de Navidad para los productores de juguetes, ya que la crisis de materias primas reducirá el catálogo de artículos, a la vez que incrementará los precios debido a que los pocos envíos que llegan a los puertos españoles desde China han multiplicado su coste. Aún así, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, asegura que las estanterías de los establecimientos seguirán ofreciendo un amplio catálogo de productos. “En teoría el mercado no debe notar más falta de artículos que otros años. No habrá desabastecimiento en las tiendas y habrá 60 muñecas para elegir”, avanza el responsable.

Deja claro que el consumidor no notará las dificultades a las que se enfrenta en este momento la industria debido a los problemas de suministro desde China, que se ha convertido en el principal suministrador de materias primas. “Cuando prevemos falta de juguetes por el motivo que sea ese producto no pasa a las tiendas y por eso no se notará la ausencia”, aclara.