El reto de donar sangre un par de veces al año

Si los donantes de Castilla y León acudieron a donar solo un par de veces al año, las reservas de sangre alcanzarían máximos históricos y no haría falta volver a realizar llamamientos. Ese par de donaciones al año es el gran objetivo que se marca la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca. “No es un gran esfuerzo, dado que al año se puede donar hasta cuatro veces si eres hombre, o tres veces las mujeres”, explica el presidente, Fernando Barbero.

La Hermandad realizó el balance de un 2021 catalogado como “bueno”, pero en el que la necesidad de sangre se disparó como consecuencia de la pandemia: “Muchas operaciones no urgentes se habían pospuesto en 2020 y tanto en 2021 como en el inicio de 2022 se están recuperando”, apuntó Barbero, que recordó: “Un equipo médico no empieza a operar si no tiene un número de unidades de sangre determinado en función de la cirugía”.

Cada día se consumen en Castilla y León 500 bolsas de sangre, “sin que haya nada extraordinario como un gran accidente que aumente las necesidades”.

El vicepresidente de la Hermandad, Pedro García Calvo, dibujó el perfil del donante tipo en Salamanca, que sería el de un varón con una edad comprendida entre los 48 y 65 años.

Ahora la Hermandad se marca el objetivo de llegar a un perfil de donante más joven: “Son ellos los que podemos mantener en el tiempo por motivos obvios y, además, son los que mejor se mueven en tecnologías y pueden ayudar a transmitir la información”, recalcó Barbero.