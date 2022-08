El Puerto Seco, la última ‘víctima’ de la paralización de la obra pública

El Ayuntamiento licitará de nuevo el proyecto con una nueva actualización de los precios para atraer a empresas

El Puerto Seco lleva proyectado más de una década, aunque los diferentes trámites administrativos y con Adif, por la conexión ferroviaria, han alargado el proceso. La nueva infraestructura contará con cinco vías de tren para carga y descarga y una sexta de maniobras, además del espacio para almacenar los contenedores. Una de las ventajas de la plataforma intermodal es que admite la entrada de trenes de hasta 750 metros de longitud, el máximo permitido por la UE y que pocas instalaciones en el país pueden aceptar en la actualidad. Además, el Ayuntamiento quiere aprovechar el futuro tirón del Puerto Seco y está trabajando para habilitar 120.000 metros cuadrados para un nuevo polígono industrial.

Los problemas de la obra pública no son los únicos a los que se enfrenta la plataforma intermodal. La infraestructura depende de que la vía de ferrocarril que une los puertos portugueses con Salamanca esté completamente electrificada y adaptada para el paso de grandes trenes de mercancías. La parte española, hasta la frontera con Portugal, acumula un importante retraso, ya que todo apunta que hasta 2025 no estaría terminada, siempre y cuando no surjan más dificultades.