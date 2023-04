El presidente de la Junta de Semana Santa hace balance: “Hay que replantearse el recorrido de la Soledad”

Soledad se queda corto porque quizás tiene que replantearse el recorrido. Con que le metan una calle más no coinciden con Liberación. Los cruces este año estaban todos hablados porque los estatutos me facultan para regular las procesiones en la calle. En el momento que todas las cofradías buscan el mismo sitio, yo me tengo que poner el mono de trabajo para regularlo con mano izquierda. Ha habido cruces de Franciscana y Rosario lo más limpio y hablado con ellos. Lo mismo el Jueves Santo y el Sábado Santo en el cruce de Meléndez. Allí estuve hablando con la Policía Local en ese punto y esperaron unos quince minutos a que pasara Liberación. Pasó lo que estaba hablado. La Junta de Semana Santa ha estado en los puntos conflictivos para evitarlo. No se habla de la Vera Cruz, el Nazareno... sino de la Semana Santa de Salamanca. Es un compendio de muchos meses de trabajo.

Si lo comparo con el año pasado la he visto mejor. He visto cofradías con más capuchones, otras que se mantienen y otras que han bajado. Hay algunas que están sufriendo una pequeña crisis o un pequeño bajón, pero están ahí y trabajando. En El Rosario, Franciscana, Yacente y Flagelado y Universitaria he visto mucho más cortejo. Me gustaría ver menos medallas en la calle y más gente poniéndose con el hábito. He visto al Vía Crucis muy bien con un giro de 180º tras salir de la Catedral.

Es un primer paso y un punto de inflexión. Yo no he ocultado nunca que me gustaría un orden litúrgico, pero estos son los primeros mimbres. Acabada la Semana Santa del pasado año empezamos a hablar para solucionarlo y la última reunión fue diez días antes del Viernes Santo. Hay que intentar hacer algo más y aprovechar la ola a favor de que los hermanos mayores están contentos.

En el discurso del pregón fue reivindicativo con la elección del alcalde como pregonero ante las críticas. ¿Quedó satisfecho con el discurso de Carbayo?

Totalmente. Los pregones pueden ser mejores o peores, pero fue un pregón muy bueno y digno y, evidentemente, yo no puedo entrar al quite de todas las críticas y comentarios. Yo debo de hablar en el pregón y para mí no hay ni políticos, ni personas. Por encima de todo está la Semana Santa de Salamanca. Y a partir de ahí yo trabajo con mis ideas y lo que creo que es mejor para la ciudad. Las opiniones son respetables, pero no acepto que digan que estoy equivocado sin argumentos. Yo creo que el alcalde hizo un pregón muy bueno. Yo leí en Navidades un pregón que ha hecho desde el corazón. Creo que hizo un pregón digno a la altura de Salamanca. Para los que esperaban un mitin político o un acto de precampaña electoral, creo que se fueron escocidos para casa porque no fue así. Y en la propia audiencia no estaba todo lleno de gente del PP. Al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco lo invité yo. Y eso hay que ponerlo en valor también porque ha estado en la oración del Yacente y ayer estuvo en Pizarrales. Hay que poner en valor la institución.

Dos de los puntos que han dado de hablar en Semana Santa ha sido la reivindicación del Flagelado de entrar en la Catedral y el paso a costal de la Virgen de la Esperanza, la primera cofradía que da el paso sin ser de nueva creación. ¿De qué manera ha mediado la Junta?

Empiezo por el final. Yo he estado reunido con la Hermandad Dominicana y la Iglesia. No debo inferir en las decisiones de las cofradías y puedo asesorar. Yo lo que dije es que si La Esperanza o La Piedad tienen que salir a costal, pues adelante. Pero tiene que ser una decisión consensuada de toda la cofradía. Y así se lo he dicho a todos. Puedes cambiar tus normas o tus estatutos, pero quien manda son los hermanos en el pleno, la asamblea. Es el último consejo el que lo decide. No se pueden hacer cosas por modas. Si sale para adelante con el costal, los que no lo quieran se la tienen que envainar y aplaudir. Y al revés. Y en cuanto a El Flagelado se planteó la posibilidad de entrar en la Catedral. La pega es que hay otra cofradía dentro que es el Yacente con sus actos. El Flagelado se lo pidió al Cabildo y me pidieron que mediase. Yo me junté con Roberto y con José Canal y estuvimos hablando. Yacente entendía la inquietud, pero no lo veía porque mientras están ellos en Catedral les trastocaban. Al final salió que mientras que la Catedral esté ocupada por Yacente, no lo ve conveniente. Con todo esto elaboré un informe consensuado con los dos hermanos mayores que mandé al Cabildo. Ya en ese momento hice mi trabajo.