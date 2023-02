El Pleno del Ayuntamiento da el visto bueno a la comisión de investigación del Peace City World

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes la creación de la comisión de investigación sobre la celebración del Peace City World. Durante una sesión que ha tenido algo menos de una hora de duración, todos grupos se han mostrado a favor de esta medida, aunque con diferencias notables en sus posturas. Fernando Rodríguez, portavoz del equipo de Gobierno municipal, ha recordado que la contratación del asesor José María Fuentes, fue refrendado y prolongado “por unanimidad” en el consejo de administración de la Sociedad de Turismo por todos los grupos presentes en ella, “incluyendo los grupos socialista y mixto”. Rodríguez, ha asegurado además que el protocolo firmado con Peace City World no implicaba ninguna contraprestación “a la espera de que en un futuro se presentaran propuesta concretas de inversión”. El portavoz del PP ha calificado de “farsante” a Fuentes y ha destacado que la respuesta del Ayuntamiento que “contundente”. “Estos son los hechos que algunos intentan tergiversar y manipular como el portavoz socialista”, ha añadido. Asimismo ha acusado al líder de la oposición, José Luis Mateos, de utilizar este asunto como herramienta para arañar votos. “Solo obedece al intento desesperado de salvar al soldado Mateos “, ha argumentado Rodríguez.

José Luis Mateos, portavoz del PSOE, ha ahondado en la idea de que se ha hecho un “ridículo nacional”. “El desprestigio sufrido tiene como únicas víctimas a los salmantinos, víctimas de la gestión del PP en este Ayuntamiento”, ha insistido. “El máximo responsable de la gestión es el alcalde y ha estado cobardemente escondido durante las últimas semana. Con esta actitud opaca ha confirmado las especulaciones de lo que estaba escuchando sobre el congreso”, ha asegurado.

Ana Suárez ha tomado la palabra en representación del grupo municipal de Ciudadanos para preguntar a la oposición: “¿Seguro que quieren una comisión de investigación? ¿Para investigar qué si ya tienen sus conclusiones?”. “Inocente de mí pensaba que buscaban la verdad, pero ya dan por sentado cuál es la verdad y ya han juzgado. No les interesa la verdad”, ha insistido. Suárez ha asegurado que toda la documentación lleva a disposición de la oposición durante dos años pero “no le ha interesado”. “La conclusión es que no les interesa la realidad ni saber lo que ha ocurrido. Lo que les interesa es sacar todo el rédito personal posible. Pero vamos apoyar esta comisión, vamos a volver a poner a su disposición toda la documentación y lo haremos para que no quede ninguna sombra de duda.”

Por su parte, desde el Grupo Mixto, Virginia Carrera ha insistido en la “falta de transparencia” y ha abogado por la comisión para “limpiar el nombre de Salamanca”, a lo que la edil Carmen Díez ha insistido en la titulación “falsificada”, además de dudar de los propósitos anunciados por la empresa Peace City World.

Tras la votación ha tenido lugar un receso para debatir sobre la composición de esta comisión de investigación. Fernando Castaño ha pedido que se debata en otro foro porque no tenía manera de hablar con su grupo, a lo que el alcalde le has respondido que cada grupo ya ha presentado su propuesta.