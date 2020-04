El misterio de las pruebas PCR en Salamanca: la respuesta a las preguntas más habituales

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 continúa preocupando a la población salmantina. El número de test de diagnóstico que se han realizado en la provincia se trata de un tema preocupante ya que, según destacan algunos profesionales de sanidad, no se han realizado pruebas suficientes. Las pruebas PCR y las de anticuerpos son las herramientas empleadas para detectar el COVID-19 y es importante utilizar cada una en el momento adecuado y saber combinarlas depende el éxito frente a la pandemia.

¿Por qué no se han hecho más pruebas en Salamanca si había capacidad?

Entre los profesionales de la sanidad salmantina sorprende que el servicio de Microbiología no haya alcanzado el límite de su capacidad pese a que la tasa de pruebas por cada 1.000 habitantes es de las más bajas de la Comunidad. “Cuesta explicarlo sabiendo que también estaban disponibles otros centros como el IBSAL, el IBFG, el Centro del Cáncer y diversas facultades de la Universidad. Otra cuestión es la disponibilidad de reactivos, que en ocasiones no ha sido la necesaria, pero todos contábamos con hacer muchas más PCR, que es la mejor forma de diagnóstico”, señala el Colegio.

¿Cómo solicitan los médicos de familia y los del Hospital de Salamanca una prueba PCR?

El procedimiento que los médicos de familia siguen para solicitar una prueba PCR a un paciente es el de enviar un fax a la Gerencia de Atención Primaria. “Allí hay un grupo de coordinación integrado por médicos de familia, médicos jubilados, Enfermería y residentes que son los que están tomando las decisiones en función del protocolo que dicta el Ministerio de Sanidad y que va cambiando periódicamente”, explica un médico de familia del alfoz. Los urgenciólogos del Hospital se toparon al principio de la crisis con algunas negativas a pruebas solicitadas, lo que provocó un cisma con el servicio de Epidemiología que se saldó a favor del Hospital, cuyos trabajadores ganaron la autonomía de decidir si un paciente al que tenían delante tenía que someterse o no la prueba.

¿Se han denegado muchas pruebas solicitadas por los médicos de familia?

Numerosos facultativos de la capital aseguran que “al principio se denegaban muchísimas PCR”. “Pedías una prueba para una persona que había tenido un contacto de riesgo y te decían que no. Testar a esos contactos de riesgo habría sido muy útil para atajar la expansión de los contagios, pero no te lo concedían”, lamentan. Desde el Colegio de Médicos interpretan que “si hubiera medios y reactivos para hacer más pruebas no habría existido tanta priorización para conceder pruebas, pero existiendo la opción de la Universidad, que cuenta con sus propias instalaciones y estaba hablado para hacerlo desde hace cuatro semanas, sorprende que no lo hayan hecho. Esperemos que lo expliquen”.

¿A quién se le deben realizar actualmente las pruebas PCR según el protocolo?

Inicialmente la prueba estaba indicada para personas que habían estado en las llamadas zonas de riesgo, o habían estado en contacto con algunas persona que pudiera haber viajado a esas zonas en los últimos 14 días. Los criterios fueron modificándose y el Ministerio dice ahora que se le deben realizar a “personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que estén hospitalizadas o cumplan criterios de ingreso”. También a personas que tengan síntomas menores, pero que sean sanitarios, sociosanitarios o pertenezcan a otros servicios esenciales. Del mismo modo es obligatorio hacer la PCR a un paciente que vaya a ser ingresado en el hospital, para determinar en qué circuito se le ingresa. También se le tiene que practicar al personal sanitario que haya estado de baja por COVID, para que antes de reincorporarse pueda presentar un certificado de PCR negativa.

¿Por qué cada semana crecen las diferencias con otras provincias?

Una de las grandes diferencias entre Salamanca y el resto de provincias de Castilla y León está en los test rápidos. En Salamanca se han hecho menos de 2.900. Muy lejos de León (13.700), Burgos (11.100), Valladolid (7.600), Soria (6.000), Ávila (5.100) o Palencia (5.000). ¿En qué medida afecta el test rápido a las PCR? Mucho, dado que el protocolo de Sacyl estipula que si un test rápido de anticuerpos da un resultado negativo, pero existen sospechas -que son las que motivaron a hacer el test-, hay que realizar una prueba PCR para contrastar y salir de dudas. A mayor número de test de anticuerpos, más posibilidades de tener que realizar una prueba PCR para confirmar el resultado.

¿Por qué no se aprovecha el potencial de la Universidad para realizar más pruebas?

La Universidad de Salamanca, a través de los servicios centrales de apoyo a la investigación Nucleus, ha puesto a disposición diferentes equipos para la realización de PCR ubicados en diferentes laboratorios de la institución y sus institutos y ya ha obtenido la autorización del Instituto de Salud Carlos III. Ayer informaron de que se estaban validando el circuito de muestras y la logística, de forma que ya están a la espera de recibir las primeras muestras.