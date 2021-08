El misterio de la falta de bacalao en salazón en el mercado en Salamanca

Si hay algún alimento del mercado que no escasea nunca y siempre está preparado para los paladares de los consumidores ese es el bacalao seco... excepto esta semana, que por razones que ni los propios entendidos saben ha dejado de estar disponible en el mercado en los formatos más pequeños.

Este producto en salazón es uno de los muchos que puedes encontrar en el mercado. La hoja de bacalao se diferencia en su nombre por el calibre, siendo uno de los que más se compra el de 30/40, una hoja pequeña, de aproximadamente 1,25 kilos y que esta semana no está disponible, sin que los propios comerciantes sepan las causas por las que no ha entrado esta semana. Al menos, los consumidores sí pueden encontrar el mismo tipo de salazón, pero un poco más grande, el de calibre 20/30, que está entorno a los 2 kilogramos. En cuanto al precio, no se nota la diferencia, pues este se encuentra a 13,75 euros/kg, el mismo que tenía habitualmente la hoja de bacalao 30/40.

Además, cabe destacar el gran valor nutricional del alimento, que aporta al organismo proteínas, calcio, fósforo, potasio, omega 3 y vitamina D.

Otro alimento saludable y que también va empezar a escasear en las pescaderías es el bonito del norte. El Ministerio de Agricultura y Pesca ha decretado el fin a la temporada de pesca de atún blanco del norte a partir del próximo lunes, convirtiéndose esta en una de las más cortas de la historia. Esta incidencia se ha empezado a notar con la subida del precio del bonito, que pasa de 14,90 euros la semana pasada a los 16,90 de esta, y que cada vez estará más caro.