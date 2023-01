El mensaje de los constructores: “Hay obras por las que compensa más ser penalizado que hacerlas”

“Aunque en los últimos tres o cuatro meses se ha percibido una cierta estabilización, los precios de los materiales no han empezado a bajar”, explica el presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción (Aescon), Manuel Prieto. El presidente de la Agrupación Empresarial de la Construcción y sus Servicios Auxiliares (Aconsa), Javier Tamames, va más allá. No solo no han descendido, sino que en el mes de enero se han producido nuevas subidas de hasta un 20%, como en el hormigón o lo elementos de cerrajería. Eso sí, coinciden en que son “más controladas” que las vividas durante 2021 y 2022 que se producían casi cada semana. Con estas circunstancias, ninguno se atreve a augurar cómo reaccionará el mercado este año.

Para explicar el desfase entre los presupuestos de obra de las administraciones públicas y el coste real de su ejecución, Prieto explica que muchas empresas “por sentido de responsabilidad” han llegado a incurrir en pérdidas para cumplir con el contrato. Lo confirma Tamames, quien señala que algunas adjudicatarias le resultaba más rentable ser penalizadas por renunciar a la obra que acabar de ejecutarla. Añade que ciertamente algunos ayuntamientos actualizaban los contratos ante la escalada de precios, pero, dado que los procesos de adjudicación son “tan lentos”, y las subidas tan constantes los nuevos presupuestos volvían a quedarse cortos. Por otra parte, pese al encarecimiento de los productos, algunos ayuntamientos, explica Prieto, sacaron a concurso proyectos que habían sido elaborados años antes y sin ningún tipo de actualización. Pero el presidente de Aescon reconoce que en las últimas licitaciones sí se ve un ajuste.

Por su parte, y después de que el millonario contrato del Puerto Seco quedase desierto —ya se ha licitado de nuevo—, el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, explica que para el Ayuntamiento de Salamanca este caso ha sido “la excepción”. Ciertamente de los 128 contratos públicos de la provincia que no recibieron ofertas, solo siete fueron del Consistorio charro. Entre ellos, los trabajos para reverdecer el tramo urbano de la Vía de la Plata que atraviesa el centro de la capital (278.108 euros). Pero las “mayores tensiones” durante los últimos meses, asegura el edil, se han producido en las contrataciones de servicios por el incremento de los precios de los combustibles y los sobrecostes energéticos.