El limbo en el que se encuentran los contagiados de covid

Miles de salmantinos contagiados en la sexta ola antes de ponerse la tercera dosis se encuentran en un limbo a la hora de viajar: el pasaporte covid se caduca a los nueve meses y para obtener un certificado de recuperación es necesaria una PCR, algo que no se ha hecho en los centros de salud de Castilla y León, debido a la saturación de los consultorios.

Esto supone que cuando las personas contagiadas van a obtener su certificado de recuperación en la aplicación ‘Sacyl Conecta’ salta un mensaje de que no es posible obtenerlo al no haberse realizado una prueba PCR de confirmación. El Ministerio de Sanidad marcó que era recomendable para los contagiados en la sexta ola esperar al menos cinco meses para obtener la tercera dosis siguiendo las tesis de los expertos, por lo que esta situación deja en el limbo a aquellos que quieran irse de vacaciones fuera de España. Aunque el mínimo son cuatro semanas de espera, no es lo recomendable para las autoridades sanitarias.