El lamento de un carnicero salmantino: “El solomillo ibérico ya está en 18,5 €. ¿Cómo lo voy a subir más?”

La inflación se extiende como una mancha de aceite afectando a todos los sectores alimentarios y a los que no solo la ha frenado la buena voluntad de los comerciantes que asumen las subidas para no trasladarlas a los consumidores. “Ya tengo el solomillo de ibérico a 18,5 euros el kilo, cómo lo voy a encarecer más”, confiesa José María, que no ha repercutido el encarecimiento a los clientes, por ahora. “No recuerdo cuándo cambié por última vez los precios de la ternera y ahora he tenido que subir 1 euro los filetes de primera. El pollo lo he dejado en 2,9 euros, pero subirá más”, subraya Carlos. Raquel tampoco ha incrementado los precios en su carnicería, a pesar de que la carne de cerdo ha subido 20 céntimos.

“El tostón nos cuesta 1 euro más caro, pero lo hemos dejado como está”, confiesa a la espera de que en los próximos días continúen las alza y, luego sí, se vea obligada a modificar los precios. Teresa tampoco ha incrementado el precio del queso, a pesar de que a ella le cuesta 40 céntimos más. “¡40 céntimos en un kilo!”, subraya. “La gente no sabe todo lo que pagamos las pequeñas empresas, no solo es la luz, es que hasta las bolsas de plástico higiénicas se han disparado y no las cobramos”. Candi tampoco sale de su asombro: “Las patatas ya están a 80 céntimos y las cebollas a 68 céntimos el kilo. Sube todo”. A todo esto se añade que la convocatoria de huelga de transportes incrementa el acopio de los salmantinos en las pescaderías para evitar la posible falta de pescado y las subidas que sobrevuelan, también por el paro de parte de flota pesquera debido a la falta de rentabilidad por el incremento del precio del combustible.