El invento ‘made in Salamanca’ que evita riesgos en la delicada técnica de amniocentesis

La ginecóloga del Hospital de Salamanca Ana Cubo ha ideado un original simulador para que los médicos residentes del servicio puedan practicar la delicada técnica de la amniocentesis: pinchar la barriga de una embarazada para extraer líquido amniótico -sin tocar el feto ni la placenta-, que luego se analiza en busca de graves enfermedades o malformaciones del bebé.

La amniocentesis es una prueba que hasta hace años se practicaba de manera frecuente. Ahora, con la llegada de nuevas técnicas menos invasivas (análisis de ADN en sangre), el ‘pinchazo en la barriga’ se realiza mucho menos, pero es una técnica que no va a desaparecer porque sigue siendo imprescindible para determinadas indicaciones. Sobre todo en situaciones de relativa urgencia.

“La amniocentesis es una prueba que todos los especialistas en Ginecología y Obstetricia tienen que saber realizar, pero cada vez hay menos ocasiones para que un MIR pueda realizarla. Por otra parte, no es lo ideal practicar en una mujer embarazada porque entraña ciertos riesgos. Por este motivo creíamos que era necesario un simulador, pero encontramos que en el mercado no existía. Hace años hubo algunos modelos, pero unos se dejaron de fabricar y otros, directamente, no valían”, detalla.

La doctora Cubo y su marido, José Carlos Tejedor —profesor de Educación Física del IES Lucía de Medrano— empezaron a fabricar este simulador. Inicialmente de forma precaria, pero después fueron incorporando al proyecto a diversos ingenieros de Badajoz, Madrid, Bilbao... El resultado es un dispositivo que el Hospital de Salamanca viene utilizando desde hace unos años y que recientemente ya ha servido para ofrecer un curso de simulación de amniocentesis que ha sido todo un éxito.

El producto fue patentado en 2020, pero el covid paralizó su posterior desarrollo. Ahora ha sido nominado al Premio a la Mejor Invención Protegida por Propiedad Industrial, que concederá la Oficina Española de Patentes y Marcas el próximo 1 de junio.

“El mero hecho de estar convocados nos hace estar muy satisfechos, porque es una idea que surge de la necesidad”, apunta Ana Cabo, que confía en que esta nominación les sirva para que algún inversor se interesa en financiar el proyecto, comercializarlo y hacerlo llega al resto de hospitales. “Ojalá se anime alguien”, expresa.