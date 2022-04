El innovador método para cambiar tuberías sin zanjas ni cortes de tráfico llega a Salamanca

Es la primera vez que, según apuntan los técnicos municipales, se emplea el método “bursting” para renovar canalizaciones de agua de Salamanca. Y se probará en una de las principales arterias de la ciudad con el objetivo de sustituir las viejas tuberías de fibrocemento sin necesidad de abrir zanjas, reduciendo el riesgo de dañar otras instalaciones, así como los ruidos, y evitando cortes de tráfico y dificultades en las entradas a portales y establecimientos comerciales. La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento dio ayer el visto bueno al proyecto que, con una inversión de 120.000 euros, permitirá cambiar mediante este sistema el conducto de distribución del tramo del paseo de la Estación comprendido entre el Túnel de Televisión y la plaza de España —entre los números 2 y 52—.

“Debido a la antigüedad, material, y presión de trabajo de la tubería de distribución, en los últimos años se vienen produciendo continuas averías”, recalca el proyecto destacando que esta situación provoca problemas de desabastecimiento y molestias a los vecinos. Pero las múltiples reparaciones que se han realizado no acaban de resolver el problema del paseo de la Estación. Por todo ello, el Ayuntamiento quiere acometer las obras este mismo año, pero para hacerlo apostará por una técnica a la que no se ha recurrido hasta el momento para mejorar la red de distribución de agua de la ciudad. Se intentó un sistema parecido en la renovación del colector que pasa bajo esta misma avenida, pero finalmente sí hubo que realizar cortes en la plaza de España. El mismo objetivo se buscó también con la perforación dirigida por la que se optó para cambiar la red de saneamiento en la calle Santa María la Blanca. Pero al “bursting” no se había recurrido hasta ahora, aseguran desde la Concejalía de Medio Ambiente, a cuyo frente se encuentra Miryam Rodríguez.

Pero, ¿en qué consiste este método? En lugar de crear una zanja a lo largo de todo el paseo de la Estación para extraer la vieja tubería y reemplazarla por una nueva, el proyecto contempla la excavación de cinco fosos —tres de entrada y dos de salida— junto la acera izquierda en sentido al centro de la ciudad y a una distancia de unos 80 metros entre sí. En ellos se introduce un “torpedo rompedor”, una maquina cuyas barras de acero se introducen por el viejo conducto de agua hasta el siguiente foso y, en ese punto se le engancha la nueva tubería de polietileno de alta densidad. Una vez realizada esta operación las barras de acero vuelven a replegarse y, a su paso, van rompiendo la antigua cañeria y extendiendo el nuevo conducto por el mismo trazado. Este sistema no es aconsejable en todas las calles, pero sí, según explican fuentes del Consistorio, para vías amplías, con una alta intensidad de tráfico y en las que las acometidas domiciliarias se encuentran distanciadas entre sí.

La intervención conllevará la renovación de 325 metros longitudinales de tuberías de veinte milímetros de diámetro. El plazo de ejecución no será largo. Según el proyecto que ayer recibió el visto bueno no superará los dos meses. Pero antes el Ayuntamiento debe licitar y adjudicar el contrato.