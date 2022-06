El incremento de la obesidad infantil preocupa a los pediatras salmantinos

Si bien hay un porcentaje de niños obesos que pueden tener su causa en una alteración endocrina, la mayoría de casos son problemas adquiridos: “Cuando le preguntas a unos padres que por qué el niño tiene tanto peso tienden a responder que, en realidad, no come tanto, pero vamos haciendo un estudio detallado desde que empieza el día y te encuentras que a la leche le han echado cuatro cucharadas de cacao, ha desayunado con siete galletas de chocolate, en el recreo ha comido un dónut, la comida en casa ha sido con Coca Cola, entre horas ha picado un trozo de pizza y solo en lo que no es la comida habitual ha ingerido más de 2.000 calorías”.

José Ruano señala los ocho años como una edad crítica a partir de la cual se va haciendo más complicado revertir el problema. “Empieza el despegue de las hormonas y si en esa edad no se controla ya la alimentación, luego se va a complicar más”.

Las consecuencias de la obesidad infantil se pueden enfocar desde dos puntos de vista: “A largo plazo se va a traducir en hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes”, apunta Ruano, mientras que a corto plazo “lo que más afecta es a la autoestima”. El hecho de no poder jugar al mismo nivel con el resto de niños, así como el riesgo de sufrir bullying hace que la obesidad infantil esté acompañada de consecuencias psicológicas. “En el plano físico también supone problema de espalda, articulares, pies planos...”, enumeran.