El importante esfuerzo del servicio de Angiología del Hospital que ha salvado vidas durante la pandemia

El servicio de Angiología del Hospital de Salamanca aplicó un estrecho control de sus pacientes durante el confinamiento para evitar encontrarse a la vuelta con enfermedades descontroladas. “Los pacientes que nos han llegado no estaban muy evolucionados porque hicimos un esfuerzo importante durante la pandemia”, explica el responsable del servicio, Francisco Lozano. En concreto, el equipo de Cirugía Vascular se dedicó a llamar “uno a uno, a todos los pacientes de cada médico para ver su estado de salud”.

“Cada día se llamaba a 20 ó 30 pacientes. Todos estuvieron controlados porque les pedíamos que nos mandaran fotos, y si les veíamos muy apurados les hacíamos venir”, relata Lozano.

Una de las patologías que más preocupan a los angiólogos son los aneurismas porque si ‘revientan’ la muerte suele ser fulminante. “Afortunadamente no hemos tenido ninguna muerte por aneurisma porque hemos ido operando los casos más urgentes. Nos ha costado convencer a los pacientes para que vinieran. Muchos se negaban porque tenían miedo a poner el pie en el Hospital durante aquellos meses, pero podemos decir que hemos operado y sacado adelante todos los aneurismas”, celebra. Actualmente el servicio tiene pendiente intervenir dos aneurismas, pero “son dos operaciones programadas y por la vía normal”, aclaran.

“En los primeros meses se han muerto pacientes nuestros a causa del COVID. En mayo, cuando la situación empezó a normalizarse, empezamos a hacer más operaciones en el Virgen de la Vega, que era hospital limpio, y entre junio y julio sacamos adelante todo lo atrasado”, afirma Francisco Lozano, que detalla: “Ahora mismo tenemos en lista de espera quirúrgica a 52 personas, y más de 40 son por temas de varices”.

Después del esfuerzo para ponerse al día, Francisco Lozano teme que el equipo no sea capaz de soportar una segunda ola de la misma intensidad. “Si vuelve el virus con tanta fuerza creo que no vamos a dar más de sí. Sé que usar la mascarilla en todo momento es casi como un confinamiento, pero no todo el mundo lo cumple. Y si esto se junta con la gripe... La gente está muy cansada y nos vamos a encontrar con problemas de personal, porque hay varios compañeros que han decidido prejubilarse al ver de qué poco ha servido todo lo realizado”.

El ritmo de pacientes en consulta también se está viendo afectado “por razones obvias”: “Antes podías ver a un paciente cada 15 minutos, y ahora necesitas más de 25 minutos en lo que tomas medidas de seguridad, etc”. Aún así, afirma, “la lista de espera está controlada y la de consulta es la que todavía necesita más ajuste, siempre que no surja otro retroceso.