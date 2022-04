El Hospital de Salamanca ya inmuniza a los enfermos con los que la vacuna del covid no funciona

Por este motivo se va a exigir administrar una cuarta dosis a los cinco meses de la tercera y, ahora sí, volver a realizar una serología dentro de los tiempo marcados: 15 o 30 días después del pinchazo. Dado que la mayoría de enfermos inmunodeprimidos están recibiendo la cuarta dosis justo en estas fechas, el Hospital ya ha empezado a realizar serologías y ya cuenta con los primeros candidatos en los que ha comprobado que las vacunas no funcionan en ellos.

Se les realiza una serología al cabo de 15 o 30 días de la última dosis para comprobar si hay rastro de anticuerpos en su sangre. Si ha pasado más de un mes desde que recibió la pauta completa y no se encuentran anticuerpos puede deberse a que, efectivamente, no han desarrollado respuesta frente a la vacuna, pero también a que los anticuerpos se han ido perdiendo con el paso del tiempo.

Los pacientes que pueden recibir este tratamiento deben estar incluidos en uno de los seis grupos que se han diseñado: trasplantes de médula, trasplantes de órganos sólidos, estar recibiendo quimioterapia, etc.

El tratamiento consiste en darle ya hecho el trabajo a los enfermos que no consiguen generar anticuerpos. Es decir se les inyecta una combinación de dos anticuerpos monoclonales , extraídos de personas que ya han pasado la enfermedad y, posteriormente, cultivados en animales para aumentar la producción.

Se llama Evusheld y España ha adquirido 30.000 dosis que ha repartido entre las comunidades autónomas para que empiecen a utilizarlo tan pronto como sea posible, dado que se trata de personas que, por su propia enfermedad (tumores, trasplantes, etc) o por estar inmunodeprimidos, corren un alto riesgo en el caso de que se contagien.

El Hospital de Salamanca empezará un novedoso tratamiento que protege frente al covid a aquellas personas que, después de cuatro dosis de la vacuna, no han sido capaces de generar inmunidad.

La responsable de Medicina Preventiva del Hospital subraya que “este tratamiento no suple a la vacuna” y no es posible administrarlo directamente en lugar de intentarlo con la vacuna. “La indicación deja muy claro que no es una sustitución porque esos anticuerpos que se administran se pierden, mientras que la inmunidad que genera tu cuerpo en todas las infecciones siempre es más duradera”.

La doctora Haro puntualiza que “en realidad es una profilaxis pre-exposición, como las inmunoglobulinas que se utilizan para el tétanos o la hepatitis B”. El Hospital tiene disponible este medicamento “desde finales de marzo” y está a punto de estrenarlo. “Sobre esa fecha pusimos la cuarta dosis a nuestros pacientes inmunodeprimidos y ahora esperamos a que pases esos 15 o 30 días para realizar todas las serologías, aunque ya hemos obtenido los resultados de las primera y encontrado los primeros candidatos”. Por el momento, Salamanca solo empezará a aplicar este fármaco con dos de los grupos de riesgo: “los pacientes trasplantados de Nefrología y los de Hematología”.