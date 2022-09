El Hospital de Salamanca, candidato a atender enfermedades raras de Portugal

El Ministerio de Sanidad se ha ofrecido para intermediar con el gobierno portugués con el fin de que el Hospital de Salamanca se convierta en centro de referencia hispano-luso de diagnóstico de enfermedades raras.

La Unidad de Diagnóstico Avanzado de Enfermedades Raras que lideran Pablo Prieto y María Isidoro García atiende a todos los pacientes de Castilla y León, pero el objetivo que se ha diseñado desde Salamanca es el de “no ser solamente referente regional, sino actuar como centro de referencia nacional y, si es posible, internacional”.

En este contexto, la opción más factible -por varios motivos- es la de ampliar lazos hacia Portugal. “Para proporcionar la mejor sanidad posible a los pacientes es importante ser referente. Queremos avanzar en esa idea de ayudar a los pacientes de Portugal y, a ser posible, de otros países de Europa. Es una visión de apertura, pero que requiere de ir con calma porque lo primero es consolidar lo que se va consiguiendo”, explica la doctora María Isidoro.

La idea de que el Hospital de Salamanca sea referente para Portugal se viene gestando desde hace meses, pero un primer paso definitivo se dio a finales de julio. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, visitó el Hospital de Salamanca y dentro de ese tour se detuvo a conocer los últimos avances de la Unidad de Diagnóstico Avanzado.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aprovechó para presentarle a Darias el proyecto de atender a pacientes de Portugal y la respuesta de la ministra fue muy positiva: dio permiso expreso para ser ‘utilizada’ a la hora de establecer conversaciones con Portugal.

“Es un tema que vamos a mover junto con el Ministerio de Sanidad, pero el futuro pasa por ahí. La Unidad de Enfermedades Raras de Salamanca es de las más avanzadas del país y podemos ofrecer un servicio de gran ayuda para Portugal, porque hay muchos pueblos y ciudades que están mejor conectados con Salamanca que con Oporto”, explica el titular de la cartera de Sanidad, Alejandro Vázquez.

La propuesta salmantina no es un brindis al sol, sino que -objetivamente- tendría visos de salir adelante por dos motivos. El primero, el de la proximidad geográfica: hay regiones de Portugal que están más alejadas del centro de referencia luso que de Salamanca. El segundo motivo es que, a diferencia de Portugal, Salamanca cuenta con una privilegiada “experiencia de laboratorio, experiencia clínica, profesionales muy especializados y tecnología de alta gama... todo ello en la sanidad pública”.

Las fronteras en este caso no serían un impedimento para un trabajo ágil, dado que la Unidad de Enfermedades Raras trabaja en red con pacientes de otras provincias sin necesidad de desplazamientos. “El paciente está en el centro de todo y evitamos los desplazamientos al máximo. Clasificamos a los pacientes en función de la complejidad de la patología y la capacidad de atenderlo en su zona. Si le podemos prestar la máxima atención en su centro y solo falta la prueba, no le hacemos venir solo por eso y tan solo nos envían la muestra. Eso mismo se podría hacer con Portugal”, explica la jefa del servicio de Análisis Clínicos de Salamanca, que advierte: “Esto no va a ser de hoy para mañana, pero también hubo un día en el que el objetivo de tener una Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras estaba solo en el horizonte y con el tiempo se alcanzó”.