El Gobierno dice que hay suficientes trenes Salamanca-Madrid y tampoco baja los precios

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue “enrocado” en el argumento de que no hay demanda para continuar privando a Salamanca de conexiones ferroviarias con Madrid que sean competitivas y de las que ya disponía antes de la pandemia. Obviando las reiteradas quejas de viajeros e instituciones por las malas combinaciones y los elevados precios, el Ejecutivo nacional, en respuesta a una pregunta por escrito de los diputados del PP por esta provincia, se da por satisfecho con la situación actual y con que los pasajeros dispongan de todos los convoyes que tardan casi tres horas: “La demanda de movilidad entre Madrid y Salamanca está plenamente cubierta gracias a la oferta diurna de trenes de Media Distancia y Alvia que prestan servicio entre ambas ciudades”.

Presume el Ministerio de Transportes, en su respuesta a los parlamentarios José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, de la buena “voluntad” de Renfe al reponer el próximo 18 de abril —eso sí, después de Semana Santa— el tercer Alvia pese a que la demanda en estos trenes rápidos “en 2021 fue todavía un 66% inferior a la registrada en 2019”. “¿Cómo va a haber demanda si no hay trenes? ¿Dónde van a comprar el billete para servicios suprimidos?”, denuncia Bermúdez de Castro. Con dos únicas conexiones rápidas diarias para cada sentido, la mitad que antes de la covid, y con precios de 90 euros para un billete de ida y vuelta, como ocurre en estas fiestas, la plataforma de usuarios habituales y las instituciones insisten en que se invita a los viajeros a buscar transportes alternativos. El Gobierno sí expresa la voluntad de Renfe de “completar la reposición de los servicios que todavía no están operando”, como es la cuarta frecuencia de Alvia, pero no matiza cuándo.

“¿Por qué no se ha planificado para la conexión Madrid-Salamanca la llegada de trenes rápidos de bajo coste como en otros destinos?”, preguntaron el 9 de marzo los parlamentarios salmantinos. “El producto AVLO es un servicio comercial no sujeto a subvención alguna por parte del Estado o de otras administraciones, que se presta específicamente en líneas de Alta Velocidad y con material de alta capacidad en aquellas relaciones comerciales que presentan una demanda de viajeros muy alta que pueden asegurar su viabilidad”, les ha contestado esta semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez para dejar claro que no está en los planes del Estado que el “low cost” llegue a la línea Salamanca-Madrid. En la respuesta parlamentaria saca pecho por que este nuevo modelo comercial que Renfe puso en marcha en junio del pasado año “ofrece a los clientes la posibilidad de configurar su viaje en función de sus necesidades, con mejores precios de partida y flexibilidad en los descuentos de los viajeros”, pero indica que es para servicios que no son Obligaciones de Servicio Público y no reciben ningún tipo de aportación pública. Significaría, por tanto que no podrían aplicarlo a los Media Distancia ni a los viajeros con bonos Avant, pero sí a los Alvias, que son servicios comerciales.

Por escrito preguntaron también los diputados los motivos por los que se han incrementado las tarifas del Alvia a Madrid —no solo el del billete sino también por la selección de asiento o por cambios y anulación—. En el texto de contestación no se hace referencia a esta cuestión que entra de lleno en contradicción con la petición que el PSOE de Salamanca hizo en 2016 cuando presentó una Proposición no de Ley en el Congreso para que el tren rápido a Madrid tuviese el mismo precio que los servicios convencionales de Media Distancia.