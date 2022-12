El fiasco hostelero en Salamanca del puente más esperado

A pesar de la bajada de los precios de las habitaciones, los hoteles no han superado el Su gozo en un pozo. El puente más esperado del año para el sector hotelero de Salamanca ha resultado un gran fiasco y los negocios han visto como no se han cumplido las expectativas marcadas para esta fecha que estaba subrayada en rojo en el calendario.

Silverio Vicente, representante de hoteles de la Asociación de Hostería de Salamanca era ayer muy pesimista con todo lo que estaba aconteciendo durante este puente festivo en la capital: “Es una pena. El resultado del puente lógicamente no es bueno. Hablo con compañeros de los hoteles y todos me vienen a decir lo mismo, que apenas hay un 60 por ciento de ocupación durante esta semana”.

A finales del mes de noviembre los hoteleros salmantinos ya vaticinaban que el puente de la Constitución y de la Purísima no sería tan bueno como en un principio se podía esperar. Entonces se aferraron a las reservas de última hora y a la disparidad de festivos que había en cada comunidad autónoma, ya que en algunas era no lectivo el 5 de diciembre y en otras el día 9. Este pesimismo ha quedado patente con habitaciones libres en todos los hoteles de la capital y con una competencia entre establecimientos que ha llevado a rebajar ostensiblemente el precio de las camas. “Se pueden encontrar habitaciones este puente a precios mucho más baratos que el año pasado. Te diría que son precios más baratos incluso que el resto de los fines de semana del año y no hemos conseguido atraer a turistas”, manifestaba Silverio Vicente.

La climatología adversa que ha perjudicado este puente festivo al centro de la península, prácticamente en toda la Comunidad, con lluvias prácticamente todos los días, y lo extenso del puente que prácticamente ha durado una semana entera ha sido el detonante para que muchos turistas hayan optado por destinos en el extranjero y en las islas en lugar del turismo de interior.

En cambio, Silverio Vicente es optimista con respecto a las fechas navideñas, especialmente con respecto a fin de año. “Para el fin de semana de Navidad las perspectivas son las mismas que otros años, pero para Nochevieja sí se está notando que al ser festivo el 2 de enero las reservas se están realizando ya”, indicaba resignado después de insistir en las malas cifras de pernoctaciones que ha dejado este 2022 el último puente festivo del año, el más esperado.