El estudio salmantino que ayuda a prevenir la leucemia

Un estudio liderado desde Salamanca va a cambiar la definición de lo que hasta ahora se conocía como ‘preleucemia infantil’ y que incluía entre la población de riesgo a millones de niños que, en realidad, no son susceptibles de desarrollar leucemia según han podido confirmar los investigadores salmantinos, en colaboración con otros centros.

Isidro Sánchez-García, profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer, explica: “Hasta ahora, si te detectaban una mutación en sangre periférica en un contexto sano, te decían que podía tener preleucemia (riesgo de llegar a desarrollar leucemia), pero nosotros no lo vemos correcto porque hay algunas de esas alteraciones genéticas que no tienen importancia ni significación puesto que desaparecen”.

La clave que han identificado los investigadores depende de que “esas mutaciones que se asocian a la leucemia aparezcan en células madre o células stem. Entonces sí que tienes el verdadero riesgo de desarrollar leucemia”.

Isidro Sánchez insiste en que “no basta con tener una alteración genética, sino que debe estar restringida a determinadas células o, de lo contrario, no hay predisposición a enfermar. Es clave identificar a los que verdaderamente tienen preleucemia”.

La línea de trabajo de los institutos salmantinos en el campo de la leucemia va encaminada hacia la prevención de la enfermedad, pero para eso es determinante “conocer el verdadero riesgo porque puedes caer en el fallo de prevenir leucemia a gente que no tiene riesgo”, señalan.

Según los cálculos de los salmantinos, los afectados por la preleucemia tienen un 30% de desarrollar leucemia. “Aunque hablamos de que la mayoría no la van a desarrollar, es importante seguirles y, si surgen tratamientos, aplicarlos en quienes tienen riesgo. Oros artículos decían que entre el 5% y el 10% de los niños sanos tienen preleucemia y, para nosotros, eso no es cierto. Nacen con mutaciones de genes que no implican ese riesgo.

Los resultados de estas investigaciones han sido publicados en la prestigiosa revista Trends in Cancer y se trata de la primera vez que se propone restringir un concepto ampliamente utilizado en toda la comunidad científica.