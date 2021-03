El descontrol que no cesa: Récord de denuncias por incumplir el toque de queda en Salamanca

La Policía local no da a basto por las noches. Si el viernes por la noche, los agentes tuvieron que multar a casi cien personas por participar en fiestas de pisos, la noche del sábado no se ha quedado atrás, según los datos facilitados este domingo por el Ayuntamiento de Salamanca.

Lo más significativo es que la Policía ha incoado expediente de sanción a 78 personas por incumplir el toque de queda, récord en lo que llevamos de pandemia en una sola noche.

A pesar del celo de los agentes, las fiestas en pisos no cesan. En este sentido, tuvieron que multar a otras 61 personas por participar en este tipo de reuniones en viviendas.

Y no solo eso, los policías impusieron 31 denuncias por no hacer uso de la mascarilla y otras 17 por no guardar la distancia interpersonal de seguridad.

Es evidente que hay demasiada gente en la ciudad que está relajándose, un hecho que puede conducirnos hacia una cuarta ola de la que ya se oye hablar en Europa y en varias comunidades autónomas españolas.