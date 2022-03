El descontento contra Sánchez sale este miércoles a la calle en Salamanca

La acumulación de problemas para la sociedad salmantina se canalizará este miércoles a través de tres protestas en un mismo día contra el Gobierno. La que más impacto tendrá será la marcha lenta convocada por los transportistas por la mañana y que coincidirá en hora con una concentración para pedir una contención de los altos precios de la energía, a la que se sumará por la tarde otra movilización, en este caso por el cambio de postura del Ejecutivo sobre el Sáhara.

La nueva movilización de los transportistas salmantinos se produce tras el recelo a la propuesta del Gobierno de ofrecer 500 millones de euros para compensarles por el precio del gasóleo. Las dos asociaciones de la provincia consideran que a la medida le falta concreción e incluso Astasa denuncia que es insuficiente para resolver los problemas.

Un clima poco propicio para resolver el paro del transporte, que hoy vivirá en Salamanca una nueva protesta en las calles, en este caso con una marcha lenta de camiones entre el polígono de Los Villares y el de El Montalvo y que atravesará la ciudad, lo que seguramente provocará retenciones de tráfico durante buena parte de la mañana. Los transportistas saldrán del polígono de Los Villares a las 11 de la mañana y recorrerán vías importantes como la de San Agustín, Cipreses, Aldehuela, Rector Esperabé, puente Sánchez Fabrés o calle Saavedra y Fajardo, entre otras, para acabar en el polígono de El Montalvo.

El paro de una parte de los transportistas sigue provocando problemas en la cadena de suministro, unido a la compra compulsiva de algunos ciudadanos. El retraso en las entregas de productos frescos como el pescado, fruta y hortalizas continúa en algunos establecimientos, al igual que con la leche, aunque este pasado martes en Mercasalamanca entró por primera vez pescado de acuicultura y elaborado.

Las dificultades en la distribución preocupan a la hostelería, que la semana pasada no pudo disponer de toda la cantidad que requerían en determinados alimentos frescos. Afortunadamente, por ahora no hay problemas con el suministro de combustible, aunque las estaciones de servicio avisan de que si no se encuentra una solución a medio plazo, sí podrían surgir dificultades.

La marcha de los camioneros coincidirá en el tiempo con una concentración a las 12 de la mañana en Gran Vía, en la esquina con la calle Abogados de Atocha. Está convocada por UGT, CCOO y en ella participarán asociaciones de consumidores (Facua), de autónomos (UPTA y UATAE) y movimientos vecinales. Reclaman un mayor control de los precios de la energía al ser un bien esencial “lo que hace necesario garantizar un sistema de fijación de precios más justo y transparente alejado de operaciones especulativas”, aseguran sus organizadores.

La última de las protestas tendrá lugar por la tarde, a las siete. Será frente a la Subdelegación del Gobierno y ha sido promovida por el Movimiento solidario con el Sáhara Occidental tras la decisión del Gobierno de “apoyar las tesis marroquíes” sobre la antigua colonia española, un cambio de política de Sánchez respecto a la postura que ha defendido España en las últimas décadas.