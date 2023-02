El coste que ha tenido el Peace City World: 26.000 euros en catering y 5.000 euros en traducción

El Congreso Peace City World acabó hace justo una semana pero el debate que ha generado se ha incrementado para extenderse al ámbito nacional. Por eso ayer acaparó la mitad de las preguntas presentadas en el pleno ordinario.

El concejal de Turismo, Fernando Castaño, detalló en qué se han gastado el Ayuntamiento los 35.618 euros que le ha costado la cita: en el descanso del café del congreso 11.740 euros y otros 14.318 euros en el catering que se ofreció en el encuentro, mientras que los receptores de comunicación para el seguimiento de la traducción simultánea supusieron otros. 5.280 euros más. “En total han sido 31.338 euros más 4.279 de impuesto del IVA”, especificó el concejal de Turismo.

A esto se suma que se cedió el Palacio de Congresos, aunque no de forma totalmente gratuita, ya que el Consistorio exigirá los gastos de mantenimiento durante las jornadas, como el de la electricidad.

Castaño puso el acento sobre lo que ha generado en encuentro, que reunió a más de medio millar de personas, 200 representantes de empresas de 44 países y 110 ponentes. “Lo que se han dejado los congresistas en la ciudad sobrepasa los 600.000 euros, pero dado que se han alojado en hoteles premium, esa cifra se puede multiplicar por dos o por tres. Además, se han creado sinergías con las empresas salmantinas y se han firmado cerca de 50 contratos y compromisos”. Se preguntó por qué se duda de la “honorabilidad” de los asistentes, “son, como poco, turistas” que no solo son árabes, ya que han llegado representantes también de países europeos.

Pero el reproche de la oposición, en concreto del portavoz socialista, José Luis Mateos, sobre este congreso fue por la falta de transparencia del Consistorio, teniendo en cuenta que se presentó un proyecto para Salamanca cuya ejecución depende de captar inversiones por valor de 15.000 millones de euros. “Las dudas las han generado ustedes porque han puesto el foco donde no debían y han jugado con ilusiones”, reprochó Mateos, para continuar asegurando que “han errado” por la falta de transparencia “y cuando se firma el protocolo no dicen nada”. Insistió que en este asunto “han puesto la imagen de Salamanca no en la mejor posición”, además de exigir rigor y honestidad.

Ante las explicaciones de Castaño, en las que incidía sobre todo en la importancia de reunir en la capital a casi 200 inversores, la responsable de Podemos, Carmen Diez, aseguró que “no es lo mismo hacer una macrociudad”, como se propone en el proyecto, “que vender nuestros productos a Arabia Saudí”.

“Nos deja con la duda de si esto es una realidad o un sueño hecho pesadilla”, continuó con las recriminaciones Virginia Carrera, de Izquierda Unida, que insistió en conocer cuál va a ser el papel del Ayuntamiento de Salamanca.

Según Castaño, “no perder las oportunidades de inversión que se propongan”. Tranquilizó con respecto a convertir a la ciudad en una futura Dubai. “El componente de inversiones no es solo de Oriente Medio, también hay empresas danesas, por ejemplo. Para una futura macrociudad se requiere el acuerdo con los municipios afectados, la idea no es crear macro edificios”, insistió.