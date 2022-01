El calvario de la covid persistente en el testimonio de una salmantina

“Aunque he mejorado, no estoy para hacer jornadas maratonianas de 60 y 70 horas semanales como antes. Yo estoy mejor y estoy esperanzada, pero va lento, y hay gente que no, que ha ido a peor. Mi baja por enfermedad de covid sigue sin estar reconocida y, como en mi caso, están aumentando los despidos de enfermos con covid persistente por bajo rendimiento o enfermedad sobrevenida”, denuncia Fresno, que recuerda la problemática que supone para los afectados, en su mayoría mujeres de entre 40 y 50 años, una edad crítica para reinsertarse en el mercado laboral. Cabe recordar que los últimos estudios reafirman que el 73% de los enfermos de covid persistente son mujeres con una edad media de 43 años.

“Me encantaría volver a trabajar, y lo echo de menos porque gané algunos premios, pero es verdad que estoy en una edad difícil. Disfrutaba mucho en las cocinas pese a las jornadas maratonianas pero los halagos de los comensales me motivaban”, confiesa la salmantina, que también admite el temor a las nuevas variantes.

“Tenemos miedo de volver a contagiarnos, sea de la variante delta, ómicron o la que sea. No sabemos cómo puede afectar a los enfermos de covid persistente. Algunos se han contagiado en esta última ola y aún no sabemos las secuelas y el efecto en su cuerpo. A veces incluso me pregunto si me contagio de esta cepa, ¿me pondré bien del todo?”, agrega Chus Fresno, que ha luchado de forma incansable estos meses para exigir unidades especializadas en la Sanidad pública y conseguir avances para los enfermos como ella, como una guía para abordar la nueva enfermedad.