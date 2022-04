El Ayuntamiento de Salamanca pide llevar mascarilla en bibliotecas y espectáculos culturales

De todas las instalaciones municipales de la ciudad, la mascarilla solo será de uso obligatorio en los centros de mayores, así como en la nueva Casa de las Asociaciones. Y deberán llevarla tanto los trabajadores como los visitantes, sin excepción.

Así lo establece el Ayuntamiento en la circular que este jueves remitió a todo su personal. Como centros sociosanitarios, se les aplicará lo recogido en el Real Decreto 286/2022 que entró en vigor el pasado miércoles.

Aunque el texto normativo no permite al Consistorio imponer la utilización del cubrebocas en sus instalaciones a quienes no trabajen para la administración local, sí pedirá que se use “en aquellas actividades desarrolladas por el Ayuntamiento en las que pueda darse gran afluencia de público en centros de su titularidad”. En la información remitida desde Recursos Humanos a la plantilla, se ponen como ejemplos los actos que se celebren en centros municipales integrados, espacios de participación ciudadana, las bibliotecas y los espectáculos culturales. En estos casos recomendará el uso responsable de la mascarilla e incluso se podrán carteles que informen específicamente de lo aconsejable que resulta llevarla durante estas actividades.

Por lo que se refiere al personal que trabaja para la administración local y ante las dudas legales a la hora de poder exigir el uso de mascarilla más allá de lo establecido por el Gobierno, el servicio de prevención del Consistorio no va más allá de las obligaciones que impone el Real Decreto firmado por la ministra Carolina Darias. Eso sí, apunta una serie de recomendaciones a sus empleados cuando compartan coche, atiendan al público o hayan estado en contacto con un positivo.