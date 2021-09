El Ayuntamiento de Salamanca modificará partidas para hacer frente al incremento de la factura de la luz

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha apuntado que el consistorio tendrá que “modificar partidas” en el presupuesto para hacer frente al gasto extraordinario de la factura de la luz, con un sobrecoste estimado para 2021 de unos 300.000 respecto al del pasado ejercicio.

“Un gasto con el que no contábamos, un gasto del que no se nos había avisado y un gasto para el que el Gobierno no tiene soluciones”, ha continuado el regidor en una rueda de prensa como secretario provincial del PP, junto al presidente del PP salmantino, Javier Iglesias, para mostrar la iniciativa nacional de los populares que propone, entre otras acciones, reducir el IVA al diez por ciento en la factura de la luz.

García Carbayo ha lamentado el “compromiso cero” con los ayuntamientos, que están pendientes, por otra parte, de la llegada de fondos para hacer frente a gastos extraordinarios sobrevenidos por la pandemia y que “todavía no se han concretado”.

Asimismo, ha criticado el reparto desde el Gobierno de los fondos europeos, en cuya gestión los ayuntamientos tendrán “una representación mínima” respecto al “peso específico” que tienen en la sociedad y en los servicios que ofrecen a sus vecinos.

En esta línea, el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha lamentado también la situación por la factura de la luz y ha mostrado su pesar porque las entidades locales tendrán que hacer frente a “sobrecostes de carácter ordinario” que no estaban previstos, ante lo que tendrán que “arrimar el hombro” para mantener sus servicios.

Precisamente, Javier Iglesias ha criticado esta “desorbitada” subida en la factura energética, ante la que el Gobierno, según sus palabras, se ha mostrado “ineficaz”, y ha lamentado su “falta de cintura para dar una solución”.

Al respecto, García Carbayo ha destacado la situación “agónica” por estos costes añadidos que viven las familias, “especialmente” las más vulnerables, las empresas y los autónomos, que también pierden “competitividad”, y las administraciones.