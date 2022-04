El Ayuntamiento de Salamanca estudia qué farolas apagar para reducir gastos de luz

El debate sobre qué farolas apagar para contener la desbocada factura de la luz del Ayuntamiento ya está sobre la mesa. La medida no es nueva en la ciudad de Salamanca.

Aunque muchos salmantinos ya lo han olvidado, en 2011, durante la anterior crisis económica, el Consistorio eliminó farolas que los técnicos consideraron prescindibles, reubicó otras y redujo el horario de encendido en algunos parques, entre otras acciones incluidas en su plan de austeridad. Una década después se está trabajando en medidas similares a las que ya han recurrido algunas entidades locales del país, como la de Huesca —con alcalde del PSOE— o Zaragoza —PP—.

La próxima semana, el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, mantendrá una reunión con responsables de diferentes áreas municipales para analizar las medidas que se adoptarán si el elevado precio de la electricidad se perpetúa. Y, entre ellas, ya está sobre la mesa la reducción de la iluminación viaria en puntos donde no conlleve riesgos para la seguridad de los viandantes.

En la última Comisión de Hacienda, PP, Cs y el Grupo Mixto de Podemos e Izquierda Unida —el PSOE se abstuvo— aprobaron ampliar en 1,2 millones la partida presupuestaria para costear el suministro del alumbrado público. Ya se contemplaban una partida de 2.645.776 euros, una cuantía que ya se elevó un 20% respecto a ejercicios anteriores ante la escalada de precios del megavatio. Antes incluso de que el presupuesto municipal de 2022 esté aprobado, ya ha habido que ampliarla y aún así los técnicos municipales ya auguran que, si no se produce un cambio en el mercado, se quedará corta. Estiman que la factura anual podría elevarse hasta los 4,9 millones, como ya avanzó este periódico.

Se están estudiando medidas de ahorro para tratar de reducir los costes, si bien en el alumbrado público el margen de obra es limitado, señaló Rodríguez en la comisión.

Inmediatamente después, la edil de Podemos planteó la posibilidad de reducir la iluminación artística de los monumentos tanto en el número de horas como en determinados días de la semana. Aunque la reducción de puntos de luz no paliará los elevados precios, el Gobierno municipal sabe que puede ayudar a contener el recibo de la luz. Por ello, desde el Departamento de Alumbrado están diseñando propuestas en esa línea sabiendo que de la mayoría de las farolas no se puedan prescindir pero que en algunas zonas se puede hacer un una “apagado selectivo” de unas sí y otras no. Desde Ciudadanos, el edil Juan José Sánchez expresó su apoyo a que el Ayuntamiento adopte medidas de ahorro, eso sí, con la premisa de no menoscabar la seguridad.

Por su parte, el representante del PSOE, Marcelino García Antúnez manifestó en la comisión de la semana pasada que no es necesario dejar ese “colchón” económico por si la luz no baja porque el Ayuntamiento tiene capacidad de financiación, es decir, puede recurrir a préstamos, y apuntó también que esta situación es “coyuntural” y confió en que el Gobierno de Pedro Sánchez tomará las medidas necesarias para contener el incremento del precio de la luz y otros precios.