El Ayuntamiento advierte de que solo seis monumentos han cumplido la normativa en 2020

Pese a que estaban obligados a hacerlo en cumplimiento de la normativa municipal, el 80% de los monumentos de la capital del Tormes no presentó el pasado año la inspección técnica de edificios (ITE). Todavía no se ha sancionado a ninguno, pero no están libres de una multa si no cumplen con el mismo deber que el resto de propietarios de inmuebles con más de 40 años.

De momento, el Ayuntamiento, a través del Área de Urbanismo, les está enviando un primer aviso de que, o aportan la ITE realizada por un técnico acreditado, o se arriesgan a que en pocos meses la realice la administración municipal de forma subsidiaria y les pase la factura. Ciertamente el año en el que debían someterse a este examen de estructura, ornato, salubridad y accesibilidad no ha sido fácil por la pandemia, pero fuentes de la Concejalía de Fomento y Patrimonio confirman que, si bien se puede ser comprensivo con las dificultades que puedan haber surgido a causa de las restricciones, en ningún momento se ha concedido una prórroga a los propietarios de estos inmuebles.

Conforme a la disposición transitoria última de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Inspecciones Técnicas de Construcciones de Salamanca, tanto los Bienes de Interés Cultural (BIC) como los edificios con catalogación integral en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) debían presentar la ITE antes del 31 de diciembre de 2020. El incumplimiento de esta obligación, según está recogido en la misma normativa, se considera una infracción sancionable con multas de entre 1.000 y 10.000 euros.

Frente a esto, en la relación de edificios sometidos a ITE desde 2011 hasta el 25 de mayo de 2021 —casi cinco meses después de que concluyera el plazo— publicada en la web del Ayuntamiento, al menos 26 inmuebles de la ciudad con la categoría de monumento no han presentado el documento de la inspección.

De hecho, solo seis de los BIC incluidos en el listado de edificios que el Consistorio publicó con los edificios que debían someterse a este examen en 2020 lo han hecho. Se trata de La Clerecía, la Universidad Pontificia, el Convento de las Dueñas, el Archivo General de la Guerra Civil (Colegio de San Ambrosio), la iglesia de San Julián y el Palacio de Orellana. Salvo estos dos últimos —y el templo románico presentaba algunas deficiencias de carácter leve—, el resto suspendieron la prueba y sus titulares deben acometer obras para garantizar la buena conservación de los edificios, la seguridad de sus estructuras, el adecuado ornato y una correcta salubridad, condiciones que también vigila la Comisión Territorial de Patrimonio por ser construcciones protegidas por su valor histórico-artístico.

Caso aparte sería la Plaza Mayor, que está conformada por una serie de comunidades de propietarios que se corresponden con sus diferentes portales. Al menos, veintidós de los inmuebles que conforman el ágora han cumplido con la obligación de pasar la ITE, mientras que de otros trece, incluido el propio Ayuntamiento de Salamanca, no existe constancia de que se hayan sometido a este examen técnico. Precisamente por tratarse de viviendas y negocios, y por diferentes proyectos que se han acometido en las últimas décadas con apoyo del Consistorio y la Junta de Castilla y León, los resultados de las ITE en el caso de este monumento son mejores que las de otros los BIC que las han presentado. Solo en cuatro de las 22 se han encontrado deficiencias graves que exigen reparación, y otras cinco fueron leves.

Pero el incumplimiento de la ordenanza no es solo un mal de los BIC, al menos otros dieciséis construcciones históricas con catalogación integral en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no se han sometido a esta revisión técnica, conforme a los datos que aporta el Ayuntamiento. Sí lo han hecho las iglesia de San Sebastián, las Bernardas, del Monte Carmelo, San Benito, Santa María de los Caballeros, los conventos del Corpus Christi y las Isabeles y la Fábrica de Harinas del Sur. En todos, las deficiencias halladas eran leves.