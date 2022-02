El alma charra musical de Cristina Len

“Alma Charra”, comenta Cristina Len, “deja claro que mis intereses son incorporar más folclore a la música actual” . El EP incluye cinco temas, “con una evolución desde lo más folclórico a lo más moderno, desde “Tengo un molino”, que es una canción con ritmos populares, a “Pena”, un mix de flamenco con soul. En “Alma Charra” he marcado el camino que quiero seguir”.

“He de decir”, apunta a LA GACETA, “que ahora lo que estoy haciendo es un estudio del cancionero popular español. Quizás no sea un estudio para sacar exactamente canciones, pero sí para buscar versos y estrofas que me puedan funcionar bien. Mi idea es cantar de una manera muy diferente a cómo estaban escritas . Creo que puede ser bastante interesante”.

En sus letras, Cristina Len muestra “un personaje complejo, pero a la vez muy natural. Es una mezcla entre una diva algo desastre y una viuda negra . Tiene una actitud directa y clara, muy sexual y libertaria, intensa e impulsiva, y también, un drama emocional”. “Siempre he sido muy directa con las letras”, reconoce quien escribe versos como “mejor ser puta que resentida”.

Cristina Len siempre busca mejorar sus propuestas. “Aunque compongo yo principalmente, me ayudo de un equipo de productores que trabajan conmigo. Siempre intento tener a mano a gente que sepa de producción. Mi idea tiene que ser buena, pero se tiene que desarrollar mejor cada vez. Yo llego con una idea principal o con unas referencias. O con un ritmo, una capela... Llego al estudio y ellos se encargan de hacer mi idea realidad. Y yo estoy ahí, diciendo: esto me parece bien o esto me parece horrible”.

En su camino creativo, Cristina Len no olvida que Martiago está también en el corazón de su música y de su biografía, como se puede ver en Twitter, donde la artista vinculada a Salamanca cuenta el idilio de sus padres, naturales de este pueblo, pero que residían en Barcelona y la frontera francesa. Los veranos les unieron y el amor les llevó al altar.