El 35% de los negocios salmantinos, cerrados en 2021. El negro panorama que dibuja la patronal CES

“Las empresas necesitan apoyo, no calor ni buenas palabras, sino acciones”, afirma el secretario general de la Cámara

Desde la Cámara de Comercio comparten la preocupación por la delicada situación de las empresas que aún siguen en pie. “La situación de ecosistema empresarial es crítica. En España no gozábamos de una situación económica muy optimista antes de la pandemia, se hablaba de recesión. Con la llegada del Covid el efecto multiplicador es intenso y a día de hoy no vemos el camino despejado. Ya están cerrando muchas empresas”, afirma el secretario general de la institución cameral, Emilio Checa. En este sentido, añade que “las empresas necesitan apoyo, no calor ni buenas palabras sino acciones”, al tiempo que pide “hombres y mujeres de estado que se centren en encontrar soluciones y no generen más incertidumbre”. Además, destaca el apoyo prestado por la Cámara a las empresas en esta situación.