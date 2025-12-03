Dulces tradicionales así como bandejas de canapés y saladitos son algunas de las delicias elaboradas por este obrador

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:00 Compartir

BBVA ha ampliado su propuesta de valor para el segmento joven con una oferta alineada con sus necesidades. La propuesta de valor de BBVA para los jóvenes responde al objetivo de ofrecerles una experiencia más ágil y personalizada. El banco ha potenciado su ecosistema digital con nuevas funcionalidades, productos de inversión y soluciones financieras pensadas para acompañar a esta generación en cada etapa de su vida.

Todos los clientes menores de 30 años pueden disfrutar de una cuenta totalmente gratuita y 100% digital, con tarjetas sin coste y la posibilidad de abrir segundas cuentas de forma gratuita para gestionar sus finanzas de forma individual o compartida, independientemente de la edad del cotitular. Además, al viajar al extranjero, su tarjeta incluye el 'Pack Viajes Estándar' sin coste adicional, lo que les permite operar sin comisiones fuera de España y sin límite de operaciones ni de importe, incluso los fines de semana, y tres retiradas en cajeros al mes.

BBVA también quiere que los jóvenes se sientan acompañados en sus primeros pasos en la inversión y en sus hábitos de ahorro. Por eso, ha puesto a disposición diez fondos de inversión pensados para distintos colectivos de clientes, incluidos los jóvenes, con formación y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa en el primer año de inversión.

La aplicación de BBVA permite, además, crear apartados de ahorro que sirven como una hucha digital, ya que el cliente puede reservar ahí el dinero que desee, separándolo de la cuenta corriente. Asimismo, se premia a los buenos hábitos, con la remuneración del ahorro hasta un 6% a los clientes que consigan apartar mes a mes una cantidad de sus ingresos habituales y recurrentes.

La entidad también ha ampliado su oferta con productos adaptados a las nuevas tendencias. En el ámbito de los criptoactivos, BBVA fue la primera entidad de crédito en España en ofrecer la compraventa y custodia de bitcoin (BTC) y ether (ETH) con la autorización de la CNMV conforme al Reglamento de los Mercados de Criptoactivos (MiCA).

BBVA acompaña también a los jóvenes en el acceso a la vivienda, con hipotecas que financian hasta el 95% del valor del inmueble, sin comisión de apertura ni gastos de notaría, gestoría o registro. Además, junto a la campaña joven al 95%, BBVA también apoya a los jóvenes a través del programa de 'avales ICO para jóvenes y familias'.

Una 'app' en constante renovación

La inteligencia artificial también se ha vuelto protagonista en la 'app' de BBVA, ya que permite que cada cliente tenga organizada la aplicación de manera diferente de acuerdo a sus hábitos. Los usuarios podrán crear un diseño personalizado para las tarjetas disponibles en el entorno digital de la 'app' de BBVA.

Además, la 'app' incorpora un nuevo 'coach' financiero, un acompañante que analiza la situación financiera y propone acciones concretas con la intención de ayudar a mejorar sus finanzas.