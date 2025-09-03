La Diputación y las Asociaciones Ganaderas ratifican el convenio de colaboración en Salamaq25 Este acuerdo cuenta con una dotación de 291.000 euros para la realización de los concurso morfológicos de las diferentes razas, la exposición de animales selectos, subastas oficiales y otras actividades

Esta mañana, en la sala de las Comarcas de la Diputación Provincial de Salamanca, el presidente Javier Iglesias, acompañado de los diputados de Salamaq y Agricultura y Ganadería, Santiago Castañeda y José Roque, han ratificado el convenio de colaboración con seis asociaciones ganaderas para la celebración de la Exposición Internacional de Ganado Puro 2025, que comienza este jueves dentro de la Feria Salamaq25.

En esta trigésimo sexta edición, La Diputación de Salamanca aporta 291.000 euros para la realización de los concursos morfológicos de las diferentes razas, la exposición de animales selectos, subastas oficiales y otras actividades de divulgación y promoción relacionadas con la ganadería.

Este acto se ha convertido en el preanuncio o antesala de la inauguración de Salamaq, el mayor escaparate agroganadero de España que abre este año sus puertas con más de 1.500 ejemplares de ganado de cinco especies y 40 razas.

Por este motivo el presidente de la Diputación Javier Iglesias acompañado por los representantes de las asociaciones ganaderas (CONABA, Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha, Federación Nacional de Limusín, UCHAE, RFEGAS y Asociación Nacional de Charolés) ha agradecido la colaboración de dichas asociaciones, «Salamaq 2025 vuelve una edición más a poner en valor el campo y a los ganaderos, y esta colaboración con las asociaciones otorga a los ejemplares de vacuno un sello de calidad que han convertido la exposición ganadera de Salamaq en referencia imprescindible del sector en el Sur de Europa», ha asegurado Javier Iglesias.

Este año ha destacado como novedad el hecho de que varias asociaciones ganaderas promocionarán sus productos en las «foodtrucks» del bulevar, donde el público podrá degustar hamburguesa de potro y otros productos de vacuno por primera vez.

Y como es referente de Salamaq25 la feria acogerá además los Concursos Nacionales de las razas Limusina, Charolesa, Blonde, y las subastas nacionales de vacuno selecto el lunes 8.