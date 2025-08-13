Descienden los casos de salmonella en Salamanca: 76 en lo que va de año Se trata del balance más bajo desde 2020, cuando la covid lo condicionó todo. Barbastro y Palma de Mallorca, últimas ciudades afectadas con cientos de intoxicados

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:15

El servicio territorial de Salud Pública en Salamanca contabiliza, en lo que va de año, un total de 76 casos de intoxicación por salmonella dentro de la provincia: una cifra que se sitúa entre las más bajas de los últimos años y que podría interpretarse como el reflejo de un mayor sentido de la precaución —o un mayor conocimiento de los riesgos— por parte de los salmantinos.

La tendencia a la baja también se corresponde con las cifras a nivel nacional, que han pasado de 4.436 casos notificados a estas alturas del pasado año a los 3.552 registrados en España hasta el momento.

En Salamanca, la serie histórica de esta enfermedad de declaración obligatoria presenta algunos años con datos disparados, debidos a brotes detectados en bares y restaurantes, donde el número de afectados es mucho mayor que cuando la salmonella aparece en un domicilio.

Un ejemplo de estos sucesos es el registrado varios días atrás en Barbastro (Huesca): un total de 424 personas fueron atendidas en distintos dispositivos del Servicio Aragonés de Salud —centros de salud, consultorios y hospitales— por síntomas asociados a la bacteria salmonella.

Esta misma semana se ha detectado otro brote en Palma de Mallorca, concretamente en un restaurante de comida asiática en la Playa de Palma, que ha afectado a más de 40 personas, de las cuales una docena han requerido ingreso hospitalario con síntomas característicos de la salmonelosis, como intensos dolores abdominales, diarrea, vómitos, náuseas y fiebre. Se da la circunstancia de que un establecimiento de la misma cadena, situado en el centro de Palma, ya fue clausurado tras un brote de intoxicación alimentaria que dejó 78 afectados en el verano de 2019.

De los 76 casos registrados en Salamanca —hasta la semana 32 de 2025—, la mayoría de notificaciones afectaron solo a una o dos personas, mientras que los brotes más importantes, que llegaron a afectar a cinco personas, se han producido recientemente, coincidiendo con los meses de más calor.

La tasa de casos de salmonelosis en la provincia es de 23,3 por cada 100.000 habitantes, mientras que la distribución por sexos indica que ha afectado a más hombres (44) que mujeres (32).

La última vez que Salamanca notificó un brote con un alto volumen de afectados fue cuando casi una veintena de personas resultaron intoxicadas después de comer una tortilla de patatas en un bar de la capital.

Más importante fue el de 2013, cuando el rebozado del pescado servido en un banquete de bodas provocó que 83 personas tuvieran que recibir atención médica y decenas de ellas fueran hospitalizadas.

Desde entonces, el año con menos casos notificados en Salamanca hasta la semana 32 fue 2020, con solo 63 intoxicaciones. Evidentemente, el motivo de estas cifras tan bajas se debe a que fue el año de la pandemia, cuando se unieron dos grandes factores: la parálisis de buena parte de la actividad hostelera y una mayor higiene —lavado de manos y superficies, y uso generalizado de mascarillas—.

Durante 2021, en estas mismas fechas, se informó de 82 casos, mientras que en 2022 se llegó a 113. El resto de la serie, en lo que va de década, se completa con 90 casos en 2023, 96 en 2024 y los 76 notificados hasta agosto de 2025.