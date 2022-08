De seres vivos a “juguetes rotos”: la lacra del abandono de animales

“No sabemos qué hacer con tantas colonias de gatos que se abandonan. Necesitamos soluciones éticas por parte del Ayuntamiento, como un aumento de las esterilizaciones de las colonias de gatos porque con el programa actual no es suficiente. Sin su ayuda las protectoras no damos abasto ya que no dejan de reproducirse”, manifiesta Fredes Barbero, presidenta de la Asociación Salmantina Protectora de Animales y Plantas (ASPAP).

La presidenta de ASPAP lleva 20 años “luchando” en el refugio y “espera con ansias la Ley de Bienestar Animal porque se necesita una legislación justa a favor de los derechos de los animales”. Actualmente la protectora ASPAP da cobijo a 90 animales entre perros y gatos. “Es increíble el aumento de abandonos en verano. Los dueños aprovechan cualquier excusa para deshacerse de su mascota, bien porque se van de vacaciones, porque sus trabajos no se lo permiten o porque son mayores y no están dispuestos a atenderlos”, lamenta Fredes Barbero.

Rosa Sánchez, al frente de Luna Gatuna, reconoce que “desde que empezó el verano han crecido las cifras de abandono de los felinos porque la gente se va de vacaciones y no saben qué hacer con ellos. También se escapan muchos de las casas cuando abren las puertas para ventilar”. Además, apunta que cada vez hay más cantidad de cachorros y “parece que molestan cuando crecen”.

En cuanto al número de adopciones, la responsable de Luna Gatuna ha notado “una baja importante porque la gente no los quiere”. Lo mismo ocurre en ASPAP. “A veces somos racistas hasta con el color de los animales, pues tenemos perros negros que nadie se fija en ellos. Al igual que animales mayores. Todos estos, lo tienen complicado y sabemos que se van a quedar en el refugio”, detalla Fredes Barbero.