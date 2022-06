De jefe contable en una multinacional a albañil en la construcción, la historia de un refugiado ucraniano

Su marido Volodimir, jefe contable de una importante multinacional ucraniana, no quiso esperar a que los problemas derivados de la guerra se solucionaran por sí solos. A su llegada a Salamanca, fue el único hombre que buscó un trabajo de lo que fuera para poder mantener a su familia, de manera que, mientras aprende español para tal vez poder ejercer su oficio en España, trabaja en la construcción como albañil, algo que Nata reconoce que le resulta “costoso”. “Viene con dolores cuando regresa a casa y está muy moreno”, afirma la mujer.

“Ucrania es Europa, hay personas valientes y fuertes y tenemos una gran cultura, por eso debe entrar en la UE”

“Estamos contentos con la idea del piso, es blanco como una página de libro, para que comencemos un nuevo capítulo”

Al ser una de las primeras familias que disfrutarán de un piso cedido por la empresa salmantina Limcasa, Nata declara que están “contentos y excitados con la idea. Es un piso de paredes blancas, como una página en blanco en el que mi familia podrá empezar un nuevo capítulo”. Está previsto el traslado en una o dos semana

Tras cinco meses de conflicto, la periodista nota que la gente sigue empeñada en ayudar al pueblo ucraniano, no ha desistido en dicha tarea ya que “es imposible cansarse de la muerte, es algo que no se puede normalizar. La indiferencia nos define como seres humanos y Ucrania no se rinde y la gente debe seguir apoyándonos”.

La familia Polishchuk no se rinde a pesar de las circunstancias que les ha traído hasta Salamanca, una ciudad que Nata considera ya “su segundo hogar” y en la que tratan de salir adelante todos los miembros de la familia. Ella continua escribiendo en el centro a la vez que aprende español, mientras que su marido trabaja en la construcción para mantener económicamente a la familia y construir una nueva vida aquí.