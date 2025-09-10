Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este miércoles 10 de septiembre Hoy se celebra una jornada de puertas abiertas en una veintena de espacios culturales e institucionales

La programación de las Ferias y Fiestas continúa hoy con una jornada en la que una veintena de espacios culturales e institucionales de Salamanca participarán en la jornada de puertas abiertas.

Se podrán visitar durante el día de hoy la Casa Consistorial, el Museo del Comercio, el Centro de Arte Contemporáneo DA2, el Museo de Historia de la Automoción, Ieronimus, Scala Coeli, Monumenta Salmanticae, la Sala de Exposiciones de Santo Domingo, el Museo Taurino, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas, el Museo del Cerro de San Vicente, el edificio histórico de la Universidad, las dependencias de la Policía Local y el Parque de Bomberos. Asimismo, la Torre de los Anaya estará abierta hoy, al igual que la Filmoteca de Castilla y León y la Casa Museo Unamuno.

Otro de los grandes atractivos del día se celebrará por la noche, cuando la Plaza Mayor se convierta en una gran pista de baile para que los salmantinos disfruten de una nueva cita musical. En este caso se trata del espectáculo LOS40 Sessions, que contará con la participación de Dani Moreno 'El Gallo', el locutor más escuchado de la radio musical española. Desde hace más de una década presenta el programa 'Anda Ya' en LOS40.

Durante esta jornada de música electrónica, estará acompañado por San Bernardino, que comenzó su carrera en 1990 tras quedar segundo en un concurso nacional de DJs celebrado en la mítica sala Barraca. En 2002 pasó a formar parte de LOS40, produciendo el programa capitaneado por Luis López, 'World Dance Music', que pronto se convirtió en el show dance más escuchado del país, con una amplia lista de premios y reconocimientos profesionales.

Banda de Música

A las 13:00 horas, la Banda Municipal de Música, dirigida por Mario Vercher, ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor.

'La ludoteca'

Dentro del Festival de Artes de Calle está programada 'La ludoteca', de 17:00 a 20:30 horas, en la Plaza de Trujillo.

'Somos'

A las 19:00, en el Patio Chico, la compañía Circuspunto Teatro ofrecerá 'Somos', un espectáculo con una puesta en escena sencilla, pero con una estética cuidada y cargada de simbolismo. La obra busca la imagen en la palabra, donde el movimiento, el riesgo y la belleza ocupan un lugar primordial, y donde se apreciará un alto nivel acrobático.

'La Revoltosa'

El CAEM acogerá a las 19:00 la zarzuela 'La Revoltosa', en una actividad organizada por la Concejalía de Mayores. La obra se desarrolla en un patio de vecinos de una corrala madrileña de finales del siglo XIX. Felipe, uno de los vecinos, presume de ser el único que resiste los encantos de Mari Pepa; sin embargo, está completamente enamorado de ella.

Concierto de TBMC

El Parque Elio Antonio de Nebrija acogerá a las 20:00 el concierto de TBMC, una banda que recorre la historia del rock para rescatar esos himnos que gustan a todo el mundo.