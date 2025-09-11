Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este jueves 11 de septiembre El grupo vallisoletano Siloé actuará en el ágora salmantina a las 22:30 horas

Clara Delgado Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 06:45

El ritmo de las Ferias y Fiestas de Salamanca continúa esta noche con dos actuaciones que llenarán de música la Plaza Mayor de la capital salmantina.

El grupo Ultraligera será el primero en aparecer en el escenario del ágora hoy para hacer disfrutar a los salmantinos de un concierto, que cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Salamanca. A las 20:30 horas harán su aparición para hacer bailar al público.

Ultraligera es una banda de rock alternativo surgida en el año 2021. Sus letras, que cuentan historias de personajes descarriados y sus viajes, y su música han ido construyendo un universo propio que no deja de ganar seguidores. La banda tiene cerca de 300.000 oyentes mensuales en Spotify. El grupo llega a Salamanca presentando su primer disco de estudio 'Pelo de Foca' y sus singles, La Basura y Matanza en el Hotel, cuentan con más de 3 millones de escuchas cada uno. Han hecho sold out en todos los conciertos de su gira por salas y estarán presentes en los principales festivales del territorio nacional a lo largo de 2025.

Tras este primer pase, Siloé continuará con la fiesta en el mismo escenario a partir de las 22:30 horas.

Este grupo se está consagrando como la banda con más proyección del panorama musical. Publicaron su primer álbum 'La Verdad' en el año 2016, le siguió en el 2018 'La Luz' y en 2020 'Metrópolis'. El álbum se reeditó en mayo de 2021 como 'Metrópolis 2.0'. En 2023 la banda pasa a ser la imagen de Castilla y León, junto con su canción 'Nada que se parezca a ti'.

El pasado año el grupo estrenó su último álbum, 'Santa Trinidad', con el que llevan numerosos 'sold outs' por toda la geografía española. Un álbum que traerán a Salamanca cargado de himnos instantáneos como 'Todos los besos', 'Sangre en las venas' o 'Esa estrella', que dejan bien claro el estatus de Siloé como uno de los grupos más importantes del panorama del pop y el rock independiente nacional y que pretenden hacer disfrutar al público salmantino.

La ludoteca

En la avenida Santiago Madrigal, de 17:00 a 20:30 horas, se instalará la Ludoteca, una instalación de juegos de madera que transforma espacios para crear un ambiente de juego y de experimentación, un entorno lúdico ideal donde cada persona se relaciona como desea con los juegos.

Olympics

En el Patio Chico, a las siete de la tarde, la compañía Nacho Vilar Producciones & Yllana presentan el espectáculo Olympics, en el que cuatro atletas, que no han logrado clasificarse para participar en los Juegos Olímpicos, deciden montar su propia competición olímpica. Su afán de triunfo y un espíritu extremadamente competitivo harán que se desencadenen un sinfín de situaciones disparatadas y surrealistas.

Concierto de la banda

A las 19:00 horas la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la Plaza Barcelona.

Batucada

Blocco Charro protagonizará una batucada a las 19 horas que partirá de la plaza del Liceo y recorrerá calle Toro, calle Zamora y Plaza Mayor para regresar a la plaza del Liceo.