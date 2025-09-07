Consulta el programa de actividades de las Fiestas de Salamanca este domingo 7 de septiembre Arracan hoy con una amplia propuesta musical que sorprenderá incluso a los más exigentes con dos citas imprescindibles.

La Gaceta Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

Las Ferias y Fiestas de Salamanca arrancarán hoy con una amplia propuesta musical que sorprenderá incluso a los más exigentes con varias citas imprescindibles.

El grupo sevillano Siempre Así servirá el plato fuerte de la noche. Sus integrantes, una agrupación que nació por la amistad que surgió entre un grupo de jóvenes, que formaba parte del coro de la hermandad del Rocío de Triana, llevan décadas cosechando grandes éxitos.

Siempre Así llegará al escenario de la Plaza Mayor a partir de las 23:00 horas. La formación musical cuenta con 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España e Hispanoamérica.

Sin embargo, el éxito mayor para Siempre Así, es comprobar cómo su repertorio forma parte de la banda sonora de millones de personas; cómo esa rumba, con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento de tipo festivo; cómo han abarrotado los teatros y auditorios más importantes conquistando a públicos de todos los gustos y de varias generaciones.

Óscar García, de Dembow, compositor, cantante y guitarrista protagonizará la primera actuación d la noche, a partir de las 21:00 horas. Además de ser el ganador de la última edición del Concurso Municipal de Bandas organizado por el Ayuntamiento, promete traer a la plaza Mayor, a partir de las 21:00 horas, sus canciones que hablan de amor, de desamor o de la ilusión de la vida. Con piezas que adquieren influencias de diversos músicos, como Bon Jovi, White Lion, Silvio Rodríguez o Camilo Sesto, su música fusiona guitarras eléctricas y acústicas, pianos, bajo o baterías, aunque muchas de sus composiciones están hechas fundamentalmente con una guitarra acústica y su voz.

El fundador del grupo reconoció, en una entrevista a este medio, que la música ha sido la gran pasión de su vida. «Después de formar parte de un grupo que se disolvió tuve un tiempo de sequía en el que pensaba que tenía que retomar esto. Seguí componiendo canciones, algo que hago desde los 16 años, y decidí arriesgarlo todo», reconoció.

Un gran bombardeo de color y trueno se presenta en Salamanca

El evento se realizará en el día de hoy a las 22:00 horas, con una duración aproximada de 16 minutos y este año, tal y como relata Juanjo Soler: «serán similares y diferentes respecto a otros años».Lo similar proviene de la duración, 16 minutos, y lo diferente porque siempre introducen estructuras nuevas a los espectáculos que realizan.

Para este año lo más destacado es el bombardeo de trueno, que consiste en una traca final anticipada en la que se mezclan diferentes «artículos de color», situados más o menos a mitad de la colección o espectáculo (a los siete o ocho de minutos de duración). Esto se realiza para transmitir la sensación de que se ha terminado el show al espectador y dar el paso a la segunda parte, que es la más nutrida en efectos y con más vistosidad.

Otra estructura que consiste en unos aros dobles de color dorado, conocido como el efecto farfalla. «Van a sorprender al público salmantino» declara Juanjo ante todas las novedades que traen para este año de las cuáles una gran mayoría de los efectos son nuevos.

Ya es el cuarto año que están realizando espectáculos pirotécnicos en Salamanca y conocen al dedillo la zona en la que trabajan, y a partir de esas condiciones, siempre intentan sacar el máximo rendimiento posible.

El apoteosis final consistirá en tres prefinales: dos de color y uno de trueno. El toque diferencial se encuentra en la «fase del kamuro» aunque sea habitual en todas las compañías, ellos cuentan con su propio sello: lanzan los troncos del kamuro, que son carcasas de gran calibre, que llevan en su extensión un meteoro del mismo color dorado de la palmera, que son las tradicionales que se lanzaban antiguamente en los fuegos Además, comenta que realizan simulaciones virtuales sobre como se verían los espectáculos, con sonido incluido, para saber que tipos de efectos realizar.

Gigantes de luz, juegos de madera y acrobacias abren el Festival de Calle

En la Navidad de 2023 ya se encargaron de llenar de magia las calles de Salamanca con sus gigantes de luz de hasta cuatro metros de altura y hoy la compañía salmantina Planetarium regresa a las calles de la capital del Tormes en la primera de las jornadas del Festival de Artes de Calle de Castilla y León, una cita obligada de las Ferias y Fiestas de Salamanca desde hace casi dos décadas. Lo hace con un estreno absoluto, el espectáculo itinerante «Los Lumens» que partirá a las ocho de la tarde de la plaza de Anaya. Las grandes figuras iluminarán las calles con sus enormes cuerpos, al mismo tiempo que sus divertidos movimientos y su alocada música llevarán el ambiente festivo al centro de la ciudad en las horas previas al espectáculo de fuegos artificiales. Quienes no tengan la oportunidad de verlo hoy, podrán intentarlo en el pase previsto para el domingo 14 de septiembre a la misma hora.

Pero no es esta la única cita prevista en el Festival para este domingo. Una hora antes, a las siete de la tarde, en el Patio Chico, la Compañía Proyecto Kavauri entretendrá al público con sus saltos «imposibles». En «Lullaby», este dúo de acróbatas y padres primerizos ponen en escena un espectáculo de báscula y portes acrobáticos donde se verán saltos frenéticos y agarres de último momento. Parece estar todo controlado, pero hoy el bebé no se lo pondrá fácil y el espectáculo tiene que comenzar. Así que no tienen opción: agarrarán el carrito y salen a la pista. Su más difícil todavía no son los mortales y las piruetas, sino la conciliación. En ese contexto de caos mezclado con torpezas se desarrolla esta actuación cómica.

Dentro del Festival de Artes de Calle, que se prolongará durante todas la Fiestas, se estrena hoy una original ludoteca en la plaza de la Concordia, donde se instalarán juegos de madera destinados a todos los públicos (a partir de 4 años). Juegos de puntería, de ingenio, de agilidad y rapidez, así como estructuras de motricidad, de equilibrios y balanceo ofrecen un espacio de ocio y entretenimiento de 11:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, el mismo horario en el que estará abierta también este lunes.

Los cabezudos recorrerán las calles a las 12:00 y a las 18:30 horas

Los cabezudos inundarán hoy las calles en dos pases: a las 12'00 y a las 18'30 horas. Partirán de la Alamedilla y continuarán por plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, Zamora, plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, Compañía, Rúa Antigua, calle Francisco de Vitoria, Rúa Mayor, calle Compañía, Plaza San Benito, calle Prado, Prior, Espoz y Mina, Plaza de los Bandos, calle Zamora, Vázquez Coronado, calle Toro, plaza España y Parque de la Alamedilla.