Rafael Olmedo, fundador de la empresa Construcciones Eléctricas Jara.

Construcciones Eléctricas Jara, medio siglo en primera línea

Su fundador fue Rafael Olmedo García-Antón y la firma salmantina ha sido seleccionada dentro del programa CEPYME500 que distingue a las empresas líderes en crecimiento, innovación y generación de valor

EÑE

Sábado, 4 de octubre 2025, 06:12

La empresa Construcciones Eléctricas JARA celebra en 2025 su 50 aniversario consolidada como uno de los principales fabricantes de transformadores de distribución en España.

Medio siglo después de su fundación, esta firma familiar, nacida en un pequeño local de la calle Príncipe, en el barrio Vidal de Salamanca, ha logrado posicionarse como una compañía clave del sector eléctrico, con presencia en toda Europa y una sólida proyección internacional.

Fundada en 1975 por Rafael Olmedo García-Antón, Construcciones Eléctricas JARA comenzó su andadura con una actividad modesta centrada en la reparación de electrodomésticos, motores y pequeños transformadores.

Gracias al esfuerzo diario y la constancia, su actividad fue creciendo progresivamente. «Nuestra pequeña actividad empresarial no dejó de afianzarse y de crecer», recuerda el fundador.

A comienzos de los años 80 la empresa se trasladó a su ubicación actual, en la avenida de La Salle, en el barrio de Tejares, donde cuenta hoy con más de 15.000 metros cuadrados de instalaciones.

Con una plantilla cercana a los 70 trabajadores —un tercio de ellos mujeres—, la empresa fabrica transformadores de distribución, de potencia y reactancias de puesta a tierra, que se comercializan en toda España y en varios países europeos, especialmente Francia, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, además de realizar operaciones puntuales en América.

El 80% de sus ventas nacionales se dirigen de forma directa a las principales empresas del sector eléctrico.

El gran impulso de la compañía llegó a partir del año 2000, con la incorporación de la segunda generación familiar. Desde entonces, sus cuatro hijos — Javier, Rafael, Enrique y Pablo— se han sumado al proyecto, dando inicio a una nueva etapa de expansión, internacionalización y especialización técnica. Su estrategia se ha centrado en ofrecer transformadores diseñados a medida, ajustados a las necesidades concretas de cada cliente.

Uno de los pilares del crecimiento de la empresa ha sido su apuesta por la innovación, con un equipo técnico altamente cualificado. Además de la fabricación, JARA ofrece servicios de reparación, modificación y análisis técnico, con un equipo multidisciplinar que incluye ingenieros, personal de calidad y de laboratorio.

Gracias a su trayectoria, Construcciones Eléctricas JARA ha sido seleccionada dentro del programa CEPYME500, que distingue a las empresas líderes en crecimiento, innovación y generación de valor. Este reconocimiento se suma ahora al Premio CEOE Castilla y León 2024 por Salamanca, que pone en valor no solo su solidez empresarial, sino también su compromiso con el tejido productivo de Salamanca y su participación activa en CEOE desde hace más de cuarenta años.

Cincuenta años después de su fundación, Rafael Olmedo sigue formando parte activa de la empresa que creó. Su visión y su capacidad de adaptación siguen guiando a una organización que ha sabido crecer sin perder sus raíces. Con nuevas generaciones incorporadas, y una plantilla diversa y comprometida, JARA encara el futuro con la misma ilusión que en sus inicios.

Contacto

Transformadores Jara

Avenida La Salle 121

37008 Salamanca

923 19 27 94

