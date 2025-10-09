Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la celebración de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión del año pasado. ARCHIVO

Confirmadas las fechas de la celebración de la 31ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

El Ayuntamiento la dedicará al centenario de Carmen Martín Gaite, con 20 librerías participantes y una programación cultural en torno a la palabra

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:08

Comenta

La 31ª Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión volverá a llenar de literatura la Plaza Mayordel 18 de octubre al 2 de noviembre, con la participación de 20 librerías, cinco de ellas procedentes de la provincia salmantina. La cita será inaugurada el viernes 18 de octubre a las 12:00 horas con un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música.

El horario de apertura será de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas, y los sábados y domingos, de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 horas.

En esta ocasión, la feria estará dedicada a la figura y obra de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Para conmemorar esta efeméride, la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca acogerá la exposición itinerante 'Centenario de Carmen Martín Gaite: celebrando una voz imprescindible de la literatura', que podrá visitarse durante las mismas fechas que la feria, del 18 de octubre al 2 de noviembre.

Además, el Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actividades culturales en torno a la palabra, con visitas escolares, talleres, teatro, música y presentaciones de libros. Estas actividades se desarrollarán en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite y en la Torre de los Anaya, con entrada libre hasta completar aforo.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se consolida así como una de las citas culturales más esperadas del otoño salmantino, ofreciendo al público la posibilidad de descubrir auténticas joyas literarias, ediciones descatalogadas y obras de colección, además de fomentar el encuentro entre lectores y libreros.

Librerías participantes

- Librería Dante (Alicante)

- Librería Rivas (Salamanca)

- Librería Anticuaria Leyenda (Salamanca)

- Antigularía (Barcelona)

- La Nave, Librería Anticuaria (Salamanca)

- Librería Por Siempre Jamás (Alicante)

- Librería Prólogo (Huesca)

- Madrid Books (Madrid)

- Librería Anticuaria Mundus Libri (Salamanca)

- Ventilonia Libros (Madrid)

- Librería Recuerdos de Papel (Madrid)

- Librería Llera Pacios (Segovia)

- El Velo de Isís Ezcaray (La Rioja)

- Lorca Libros (Madrid)

- Libros Alfabeto (Salamanca)

- Librería El Buscón (Salamanca)

- Urbano Librería Infinita (Granada)

- Librería Maldonado (Salamanca)

- Editorial Maxtor (Valladolid)

- Librería Cajón Desastre (León)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red Eléctrica alerta al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  2. 2 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  3. 3 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  4. 4 El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»
  5. 5 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
  6. 6 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino
  7. 7 Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos
  8. 8 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  9. 9 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  10. 10 Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabres

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Confirmadas las fechas de la celebración de la 31ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Confirmadas las fechas de la celebración de la 31ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión