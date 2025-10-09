Confirmadas las fechas de la celebración de la 31ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión El Ayuntamiento la dedicará al centenario de Carmen Martín Gaite, con 20 librerías participantes y una programación cultural en torno a la palabra

Imagen de la celebración de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión del año pasado.

La Gaceta Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 12:08

La 31ª Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión volverá a llenar de literatura la Plaza Mayordel 18 de octubre al 2 de noviembre, con la participación de 20 librerías, cinco de ellas procedentes de la provincia salmantina. La cita será inaugurada el viernes 18 de octubre a las 12:00 horas con un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música.

El horario de apertura será de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas, y los sábados y domingos, de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 horas.

En esta ocasión, la feria estará dedicada a la figura y obra de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Para conmemorar esta efeméride, la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca acogerá la exposición itinerante 'Centenario de Carmen Martín Gaite: celebrando una voz imprescindible de la literatura', que podrá visitarse durante las mismas fechas que la feria, del 18 de octubre al 2 de noviembre.

Además, el Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actividades culturales en torno a la palabra, con visitas escolares, talleres, teatro, música y presentaciones de libros. Estas actividades se desarrollarán en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite y en la Torre de los Anaya, con entrada libre hasta completar aforo.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se consolida así como una de las citas culturales más esperadas del otoño salmantino, ofreciendo al público la posibilidad de descubrir auténticas joyas literarias, ediciones descatalogadas y obras de colección, además de fomentar el encuentro entre lectores y libreros.

Librerías participantes

- Librería Dante (Alicante)

- Librería Rivas (Salamanca)

- Librería Anticuaria Leyenda (Salamanca)

- Antigularía (Barcelona)

- La Nave, Librería Anticuaria (Salamanca)

- Librería Por Siempre Jamás (Alicante)

- Librería Prólogo (Huesca)

- Madrid Books (Madrid)

- Librería Anticuaria Mundus Libri (Salamanca)

- Ventilonia Libros (Madrid)

- Librería Recuerdos de Papel (Madrid)

- Librería Llera Pacios (Segovia)

- El Velo de Isís Ezcaray (La Rioja)

- Lorca Libros (Madrid)

- Libros Alfabeto (Salamanca)

- Librería El Buscón (Salamanca)

- Urbano Librería Infinita (Granada)

- Librería Maldonado (Salamanca)

- Editorial Maxtor (Valladolid)

- Librería Cajón Desastre (León)