Compromiso con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad

Bioscor cuenta con presencia en 7 comunidades autónomas en una red de producción y transformación.

Bioscor es un grupo industrial referente en la revalorización de subproductos de origen animal y cuenta con presencia e instalaciones de trabajo en todo el territorio nacional.

A través de una red de centros de producción y hasta una docena de líneas de transformación, la compañía convierte materias primas procedentes del sector cárnico en grasas y proteínas de alto valor destinadas a biocombustibles, alimentación animal y alimentación humana.

Este modelo del grupo industrial permite impulsar la economía circular y la eficiencia en toda la cadena productiva.

Con un equipo formado por más de tres centenares de profesionales y un total de siete plantas estratégicamente ubicadas en las comunidades autónomas de: Castilla y León, Extremadura, Navarra y Castilla-La Mancha, Bioscor ha consolidado una estructura industrial capaz de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

El compromiso con la sostenibilidad forma parte de la esencia de la compañía.

Bioscor trabaja para maximizar el valor de cada materia prima, un objetivo que aborda a diario mediante un cuidado proceso de valorización que separa fracciones grasas y proteicas, permitiendo su aplicación en sectores de alto impacto como la bioenergía o la nutrición animal y humana.

Esta visión contribuye a un modelo más responsable, eficiente y alineado con los retos actuales de la industria.

Además, la empresa mantiene un firme compromiso con la mejora continua y la seguridad alimentaria, todo ello respaldado por certificaciones europeas e internacionales que garantizan la trazabilidad, el bienestar animal y la producción responsable .

Bioscor avanza en su desempeño profesional con una misión clara: generar valor a través de la innovación y consolidarse como un aliado estratégico en un sector que evoluciona hacia modelos más sostenibles y circulares.

