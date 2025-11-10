Comprar jamón ahora, escudo ante la inminente subida: «Seguirá encareciéndose...» Los carniceros advierten de un encarecimiento «inminente». Hoy, el ibérico de bellota se encuentra 10 euros por debajo de diciembre de 2024

Este es un buen momento para adelantar las compras para los banquetes de Navidad, especialmente si se piensa en el jamón. Los profesionales del Mercado Central coinciden en que el precio va a subir a corto plazo. Por eso, antes de que la escalada dispare los precios, es recomendable hacer la compra ahora, cuando el ibérico de bellota se encuentra a cotas que, por piezas enteras, oscilan entre los 27,9 euros y los 39,9 euros el kilo.

Si alguien prefiere las piezas loncheadas, tendrá que pagar más por este trabajo, ya que el coste puede subir entre 50 y 72 euros el kilo. Son precios que están por debajo del año pasado —cuando a principios de diciembre comprar jamón ibérico de bellota suponía un desembolso de 50 euros el kilo—, se sitúan también por debajo de las cotas registradas en noviembre de 2023 y 2022, cuando estas piezas del cerdo ibérico se encontraban en 45 y 43 euros el kilo, respectivamente.

Carniceros y charcuteros salmantinos no solo advierten de la inminente subida del ibérico de bellota, también se muestran perplejos por el precio del lomo ibérico de cebo de campo, que cada vez se acerca más al del ibérico de bellota, tradicionalmente mucho más caro. Si las piezas de bellota se venden entre 52 y 62 euros el kilo, las de cebo de campo se sitúan en 49 euros.

«Seguirá subiendo porque la carne de ibérico no para de encarecerse. De momento el ibérico de bellota aguanta más, pero estoy seguro de que en unos meses, cuando termine la montanera, seguirá encareciéndose», explica Sandoval, que incluso apuesta a que la diferencia entre ambas piezas se reducirá a solo unos pocos euros.

Como ocurre con otros productos típicos de las comidas navideñas, en ejercicios anteriores la diferencia entre las cotas de noviembre y las de los días próximos a Nochebuena y Navidad se ha situado en torno a un incremento del 10%, una tendencia que probablemente vuelva a repetirse este año.

