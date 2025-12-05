Comienzan las obras de mejora de la red de abastecimiento en Chamberí y Pizarrales: estas son las calles afectadas Durante el presente mandato, la renovación de tuberías ya supera los 15,6 kilómetros en 74 calles de la capital

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:22

El Ayuntamiento ha iniciado las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en los barrios de Chamberí y Pizarrales, con el objetivo de prevenir roturas, mejorar la calidad del servicio y optimizar el suministro a los ciudadanos.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 369.310,09 euros, comenzaron en las calles Gil González Dávila y César Real de la Riva de Chamberí, conectando con la renovación de las calles Bernardo Dorado y Conde Vallellano ejecutadas durante el mandato anterior. Posteriormente, las obras continuarán en las calles San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León, situadas en el barrio de Pizarrales. En total, se renovarán 1.016 metros de tuberías.

Durante el presente mandato, la renovación de tuberías ya supera los 15,6 kilómetros en 74 calles, con una inversión total aproximada de 4,8 millones de euros. Estas actuaciones se suman a las realizadas anteriormente, que permitieron renovar cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles, con un presupuesto superior a 8,7 millones de euros.

La renovación de la red, combinada con la puesta en marcha del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017, ha generado un ahorro de más de 18,8 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al consumo anual de toda la ciudad durante 2024. Además, las roturas de tuberías se han reducido significativamente: un 56,1% menos que en 2017 y un 17,4% menos respecto a 2023, registrándose en el primer semestre de 2025 49 incidencias, un 43% menos que antes de la implantación del GAP.

Este sistema inteligente regula la presión en la red según la demanda, lo que alarga la vida útil de las tuberías hasta 16 años, minimiza las pérdidas y reduce las molestias a los vecinos en caso de averías. El GAP se controla desde el centro de mando de la potabilizadora, donde se monitorizan más de 10.000 datos diarios para garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la modernización de la infraestructura hidráulica, asegurando un suministro de agua más fiable y sostenible para los salmantinos.