Campo de Tiro y Deportes de Salamanca, un lugar para el deporte en familia

Un grupo de alumnos en la piscina climatizada de las instalaciones.

EÑE Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

SOCFER Dirección Calle de Joaquín Rodrigo, 49, Salamanca, 37008

Teléfono de contacto 633072684

Página web www.campotiro.es

El Campo de Tiro y Deportes de Salamanca se ha consolidado como un referente imprescindible en la capital charra a la hora de abordar la práctica deportiva en familia.

Dotado con instalaciones modernas y una amplia oferta de actividades para todas las edades, el centro se posiciona como una opción única para disfrutar del ejercicio físico en un mismo lugar, fomentando la salud y la conciliación familiar.

Entre sus servicios destacan las pistas cubiertas de pádel, tenis y pickleball.

A ellas se suma el recinto de la piscina climatizada con programas propios para los usuarios que abarcan desde matronatación hasta perfeccionamiento para adultos. Asimismo cuentan un gimnasio completamente equipado y salas para clases dirigidas.

Todo ello pensado para que tanto niños como adultos encuentren la actividad que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento del año.

Uno de los valores diferenciales del centro es su apuesta por grupos reducidos, lo que garantiza una atención personalizada y cercana en cada actividad que se lleva a cabo en el espacio del centro.

Este modelo de trabajo ha impulsado su crecimiento en los últimos cuatro años, convirtiéndolo en una de las opciones preferidas por las familias salmantinas que buscan un espacio deportivo de confianza.

«Nuestro objetivo es claro: fomentar la práctica deportiva y facilitar la conciliación familiar y laboral», señalan desde la dirección del Campo de Tiro y Deportes de Salamanca.

Ya sea para iniciarse en un deporte, mejorar el rendimiento o simplemente pasar un buen rato en familia, el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca ofrece una propuesta completa, saludable y cercana.