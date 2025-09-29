Campaña de vacunación: desde el miércoles en residencias y a partir del 14 para el resto de grupos

Javier Hernández Salamanca Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Salamanca -y el resto de Castilla y León- estrena este miércoles la campaña de vacunación frente a las infecciones respiratorias. Empezará, como de costumbre, en las residencias de mayores, donde este año habrá importantes novedades. La primera es que en lugar de recibir dos pinchazos, los internos pueden recibir hasta tres vacunas en un mismo acto. Se ha decidido que las personas institucionalizadas en centros de personas mayores o centros de atención a la discapacidad reciben también una protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS) que suele generar las bronquiolitis de los niños, pero que también hace daño a los más mayores, «especialmente en mayores de 65 años, personas con enfermedades pulmonares o cardíacas graves y en individuos inmunodeprimidos», apuntan desde Sanidad.

La segunda novedad es que la recomendación de recibir la vacuna frente a la covid se va reduciendo a grupos cada vez más pequeños. Si hace un año se indicaba que era aconsejable solo para los mayores de 60 años, durante este invierno se administrará a los mayores de 70 años, además de los grupos con especial vulnerabilidad por determinadas enfermedades.

Dos semanas después, a partir del 14 de octubre, la campaña de vacunación se extiende ya para el resto de grupos de población en los que esté indicada la recomendación de inmunizarse. Fuera de las residencias de mayores también hay novedades, como la ampliación del grupo de edad a los niños a los que se recomienda vacunar frente a la gripe. Con los más pequeños se usa una vacuna intranasal que se venía empleando en menores de 2 a 5 años, pero este año la cohorte aumenta desde los 2 hasta los 8 años.

La población objeto de la campaña de vacunación, la población general, podrá solicitar cita ya desde días antes del 14 de octubre, «bien en el número de teléfono de su centro de salud, bien presencialmente en el mismo centro de salud, a través del portal de salud o de la aplicación Sacyl conecta».

La vacuna frente al VRS en población infantil -que ha cambiado por completo, la incidencia de estas infecciones desde que se empezó a utilizar hace tres años- se administrará en hospitales y en centros de salud, en función de la edad del menor. De este modo, se administrará en hospitales a los bebés nacidos desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026; y en los centros de salud, a los nacidos desde el 1 abril de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Para esta inmunización frente a la bronquiolitis se han adquirido 13.000 dosis, con un coste de 2.825.680 euros, que se han repartido así por provincias: 800 dosis para Ávila; 1.850 dosis en Burgos; 1.800 dosis para León; 830 dosis para Palencia; 1.950 dosis para Salamanca; 930 dosis para Segovia; 550 dosis en Soria; 3.320 dosis en Valladolid y 970 dosis para Zamora.

Vázquez ha señalado que la incidencia gripal en el hemisferio sur ha sido de intensidad «moderada», para aclarar que el comportamiento no tiene que seguir ese modelo en España. No obstante ha aprovechado para incidir en que es el momento «adecuado» para iniciar la campaña, ya que la circulación de los virus de la gripe, tanto de las variables de la gripe A como de algunos casos de gripe B en Castilla y León son «enormemente bajas».

Los niños que más se vacunan

La campaña de vacunación contra la gripe 2024-2025 dejó en Salamanca un balance de 96.826 personas inmunizadas, lo que supone una cobertura del 29,6 % de la población, ligeramente por encima de la media autonómica. La provincia se sitúa así entre las más destacadas de Castilla y León, solo superada por Zamora, que alcanzó el 31,5 %. En el conjunto de la Comunidad, la vacunación creció con la edad, desde el 31,9 % en el grupo de 60 a 64 años hasta el 80 % en mayores de 80. Junto a la gripe, la campaña frente a la COVID-19 dejó 402.790 vacunados en la Comunidad, de los cuales la mayoría fueron mayores de 60 años (41,9 % en ese grupo), mientras que la inmunización frente al virus respiratorio sincitial logró cifras récord, con un 93,9 % de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre y un 95,6 % en los nacidos en plena temporada del virus. Se da la circunstancia de que los niños salmantinos -la decisión es de los padres- son los que más se vacunan frente a la gripe. El 73,2% de los menores de dos años se vacunó el pasado año, mientras que en la franja de 2 a 5 años fueron el 50,4%.