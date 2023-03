Blanca Ausín, oceanógrafa: “Para conocer la desigualdad es necesario evaluarla”

Profesora de la Universidad de Salamanca e investigadora del Grupo de Geociencias Oceánicas también es Investigadora Principal de PASSAGE, un proyecto de 5 años financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Su trabajo consiste en estudiar el papel que desempeña el océano en los cambios climáticos que se han sucedido a lo largo de la historia de nuestro planeta. Blanca Ausín asevera que las trabas de acceso a los puestos de trabajo no las ha encontrado ‘conscientemente’, pero que las hay, “aunque no suelen ser explícitas”. La profesora Ausín además recalca que en su caso: “tengo que lidiar con la infantilización, soy una mujer joven a cargo de un proyecto muy grande, y eso en ciertos sectores no es bien recibido. Por poner otro ejemplo, durante el embarazo tuve que dejar las tareas de laboratorio por precaución. Fueron varios meses en los que mi producción de datos se vio paralizada mientras el tiempo de mi proyecto se esfumaba. Todo esto impacta en las carreras de las mujeres de manera sistemática, no así en las de nuestros compañeros varones, con los que hemos de competir después por las mismas plazas”. Asimismo, resalta la importancia, “de la creación del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, porque para conocer la magnitud de la desigualdad es necesaria una evaluación profunda de la situación”. eñe