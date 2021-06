Aumento preocupante de los contagios entre veinteañeros en Salamanca

El avance de la vacunación parece estar levantando una sólida barrera que protege especialmente a la población de más edad. Los mayores no están libres de contagiarse. En la primera quincena de junio en la provincia de Salamanca se detectaron diecinueve casos de covid en mayores de 59 años. Pero estos no representan ni siquiera un 10% de los más de 200 registrados en esas dos semanas. Este dato supone ya un importante cambio: casi un tercio de los infectados en los quince meses anteriores se encontraban en esta franja de edad, y ahora no llegan a representar ni siquiera uno de cada diez.

Desde que concluyó el estado de alarma, y especialmente a lo largo de este mes de junio, el grupo etario en el que se detecta un mayor número de casos es entre los jóvenes de entre 20 y 29 años. Representan el 20,8% de los nuevos infectados. Así, los contagios de veinteañeros duplican ya a los que se registran entre los mayores de 59 años. El dato llama aún más la atención si se tiene en cuenta que los salmantinos nacidos entre 1991 y 2002 son, según el INE, 30.063, mientras que los que han superado los 60 años son más casi 112.000. Pero hay que tener en cuenta que Salamanca alberga a miles de jóvenes universitarios que no aparecen reflejados en estas estadísticas de población.

Tanto en la primera como en la tercera ola de la pandemia, en esta provincia el mayor número de positivos por covid se localizó entre los salmantinos de 50 y 59 años. Solo en la segunda, que inició su ascenso unas semanas después del comienzo de curso, el grupo etario con más número de casos fue el de los veinteañeros. Y esta situación se está volviendo a repetir, aunque a una escala mucho menor, ya que hoy la media de contagios diarios no llega ni al 5% de los que se contabilizaban en octubre. De hecho, en las primeras semanas de junio los contagios entre personas de 50 a 59 años representan menos del 12% del total frente a casi al 21% de los veinteañeros.

Por el contrario, en las franjas de mayor edad, la incidencia no deja de reducirse. A pesar de que apenas de casi dos tercios de los salmantinos de 60-69 años no ha recibido aún la segunda dosis por tener que esperar doce semanas desde que recibieron la primera, se percibe un importante descenso en la proporción de contagios. Durante toda la pandemia, en esta franja de edad se han registrado el 10,6% de los casos, mientras que en las últimas semanas solo representan el 3,47% —7 de 202—. Es exactamente el mismo número de contagios contabilizado entre las personas de 70-79 años, conforme a los datos que diariamente ofrece la Junta de Castilla y León.