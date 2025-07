La Atención Primaria de Salamanca marca las diferencias en gasto por las sustituciones

Javier Hernández Salamanca Jueves, 31 de julio 2025, 16:42 Comenta Compartir

Pese a no ser la provincia con más consultorios rurales, ni contar con la mayor plantilla de profesionales en estos centros sanitarios, Salamanca sí es el área de salud que más dinero gasta en Atención Primaria y la clave radica en la inversión que realiza para pagar sustituciones.

El gasto en personal de la Atención Primaria salmantina fue en 2024 de 78,5 millones de euros: un 5% más que en el ejercicio anterior, cuando se quedó en 74,9.

Se trata de la gerencia que más gasta en Castilla y León, pero con muy poca diferencia respecto a Burgos. Lo llamativo es que el gasto en sueldos de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos es claramente superior al de Salamanca: 53,8 millones en Burgos frente a los 45,8 de los salmantinos. ¿Por qué el gasto final de Salamanca termina siendo el más alto? Porque emplea en sustituciones 9,1 millones de euros, que es más del doble que el segundo que más gasta, que también es Burgos (4,1 millones).

Esta diferencia puede interpretarse de dos maneras. Un razonamiento apunta a que en Burgos se gasta menos en sustituciones porque son menos necesarias:porque sus profesionales enferman menos, cogen menos bajas, no se van de vacaciones, etc. Otra interpretación -más probable- es que Salamanca gasta más en sustituciones porque en la bolsa de trabajo hay más profesionales disponibles para cubrir una sustitución. Mientras que en Salamanca es relativamente fácil cubrir con un contrato de sustitución una baja por maternidad o unas vacaciones, en Burgos podría no quedar más remedio que repartir ese trabajo entre el resto de compañeros -acumulaciones- porque no hay nadie a quién llamar en la bolsa de trabajo.

Los últimos datos actualizados de las plantillas orgánicas señalan que Burgos cuenta con 307 médicos de familia de equipo y otros 91 de área, mientras que Salamanca registra 311 facultativos de equipo y 80 de área. La duda es cuántos de esos puestos orgánicos están actualmente cubiertos en cada provincia y cuántos vacantes.